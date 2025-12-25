Meta je uložila milijarde u AI, ali novi lider tog sektora već je u sukobu sa Markom Cukerbergom, tvrde izvori bliski kompaniji.

Izvor: Profimedia

Mark Cukerberg, izvršni direktor Meta, povukao je ljetos niz agresivnih poteza kako bi oživeo posustalo odeljenje za vještačku inteligenciju. Uložene su milijarde dolara, a Meta je krenula u otvoreni lov na najbolje talente širom industrije.

Ipak, izgleda da se Cukerberg već našao u sukobu sa čovjekom kog je lično doveo da vodi novu AI strategiju kompanije, Aleksandrom Vangom. Kako piše Financial Times, odnosi između njih dvojice već su ozbiljno zategnuti.

Izvori upoznati sa situacijom tvrde da je Vang bliskim saradnicima rekao da mu Cukerbergov stil upravljanja djeluje previše kontrolišuće i gušeće.

Već sama odluka da Vang dobije ovako ključnu ulogu bila je kontroverzna. On je osnivač i bivši izvršni direktor startapa Scale AI, kompanije specijalizovane za anotaciju podataka koji se koriste za treniranje AI sistema. Iako Scale AI ima važnu ulogu u ekosistemu, kompaniji primarni cilj nikada nije bio razvoj sopstvenih modela vještačke inteligencije.

Ovo nije prvi znak problema koje Vang ima unutar Mete. New York Times je ranije ovog mjeseca izvijestio da je ušao Vang u sukob sa dugogodišnjim Cukerbergovim saradnikom Krisom Koksom. Koks je, prema tim navodima, želio da se Facebook i Instagram intenzivnije koriste za treniranje Meta-inog novog AI modela, što je Vang osporavao, piše Klix.

Podsjetimo, Cukerberg je u junu uložio više od 14 milijardi dolara u Scale AI i tom prilikom praktično preoteo Vanga, postavivši ga na čelo Meta-ine novoformirane jedinice Superintelligence Labs.

Krajnji cilj je ambiciozan - razvoj takozvane "superinteligencije", sistema koji bi bio ravan ili čak nadmašio ljudske kognitivne sposobnosti.