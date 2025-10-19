Sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući protekao je u napetoj atmosferi, dok su pitanja Donbasa, zamrzavanja linija fronta i američkih raketa izazvala oštre debate. Fajnenšal Tajms otkriva detalje i nove pritiske Moskve kroz Trampa.

Prema izveštaju Fajnenšal Tajmsa, sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući više puta je prelazio u povišene tonove. Navodi se da je Tramp odbacio mape fronta koje je donijela ukrajinska delegacija, insistirao da Kijev prepusti cijeli Donbas i ponavljao teze koje je Vladimir Putin izneo u njihovom telefonskom razgovoru dan ranije.

Fajnenšal Tajms piše da je Tramp poručio Zelenskom da mora da "napravi dogovor" ili će ga Putin "uništiti", ali i da je, posle natezanja, ostao pri ideji "zamrzavanja" trenutnih linija, bez američkih Tomahavk raketa koje je Kijev tražio.

Fajnenšal Tajmsdalje prenosi da je Moskva kroz Trampa plasirala "novu ponudu": Ukrajina bi prepustila preostali dio Donbasa pod svojom kontrolom u zamjenu za ograničene djelove Hersona i Zaporožja. Za Kijev je to neprihvatljivo, jer bi se de facto predao prostor na kojem se godinama odolijeva i koji je politički i simbolički ključan.

Evropski sagovornici FT-a ocenjuju da je sastanak bio oštar, sa malo konkretnih pomaka, i da je osvjetlio promjenljivost Trampovog kursa: od poriva da "završi rat", do spremnosti da podrži maksimalističke zahtjeve Moskve.

Zašto je tekst objavljen baš sada?

Objava dolazi neposredno posle najava intenziviranja mirovnih kontakata i pokušaja Vašingtona da posle Bliskog istoka zatvori i ukrajinsko pitanje. Tajming i kadar priče odgovaraju interesu evropskih aktera (posebno sjevernoevropskog/londonskog krila) da javno "zabadaju klin" oko crvenih linija: nema naglih teritorijalnih ustupaka, nema brzog dogovora preko glava Kijeva (i njihovih), i svaka ideja "zamrzavanja" mora biti uslovljena bezbijednosnim garancijama i dugoročnim odvraćanjem. Takav narativ ima za cilj da unaprijed sužava prostor za dogovor koji bi po njih bio nepovoljan.

Ovakve objave pokušavaju da "zakucaju klinove" u javnoj debati prije nego što pregovori dođu do tačke bez povratka - dakle, da oblikuju okvir onoga šta je njima politički prihvatljivo.

Drugim riječima: tekst britnaskog glasila ne samo da prepričava sadržaj napetog sastanka, već i aktivno formatira teren na kome će se sledećih nedelja voditi rasprava o tome kakav mir je uopšte dopušten.

Šta sve može da se desi do sastanka u Budimpešti?

Ako sve posmatramo to isključivo kao političku igru uticaja (mediji, birokratija, savezništva), evo šta bi mogli biti sledeći "sabotažni" potezi koji ne zahtevaju formalno vojno delovanje (mada nije isključeno), ali realno otežavaju svaki mirovni ishod: