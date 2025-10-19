Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da podrška Ukrajini ne smije ići na štetu američke bezbjednosti, te istakao da rakete poput "tomahavka" moraju ostati prioritet za Sjedinjene Države.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ne može dopustiti da isporuke oružja Ukrajini ugroze američke nacionalne interese. U intervjuu za Fox News, Tramp je naglasio da je američko naoružanje, poput raketa "tomahavk", neophodno za samu odbranu SAD.

"Ne možemo dati svo naše oružje Ukrajini. Jednostavno ne možemo to da uradimo. Ne mogu da ugrozim Sjedinjene Države " rekao je Tramp.

Govoreći o mogućnosti da posreduje u rješavanju sukoba, Tramp je dodao da vjeruje u potencijal trgovinskih dogovora kao jednog od puteva ka miru.

"Mislim da možemo riješiti situaciju sa Rusijom. Nije lako, ali moguće je" rekao je, dodavši da i dalje ima dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Istovremeno, iz Rusije stižu oštra upozorenja povodom zapadnih isporuka oružja Ukrajini. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio je da svaka pošiljka oružja Kijevu postaje "legitimna meta" za rusku vojsku, dok Kremlj upozorava da zapadna podrška "ne doprinosi pregovorima" i samo produžava sukob.

Portparol Dmitrij Peskov izjavio je da je stav Moskve o isporuci raketa "tomahavk" Kijevu više puta jasno saopšten Vašingtonu.