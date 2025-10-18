Donald Tramp je pobijesnio nakon sastanka sa Zelenskim.

Izvor: Ukraine Presidency / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" nakon završenog sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sam Zelenski nije želio da otkriva detalje drugog dijela sastanka koji je bio zatvoren za javnost, a sudeći prema tonu objave američkog predsjednika, stiče se utisak da je bijesan i da mu je prekipelo zbog rata u Ukrajini.

"Sastanak sa predsjednikom Zelenskim je bio vrlo interesantan. Kao što sam rekao njemu, ali i predsjedniku Putinu, vrijeme je da se zaustavi ubijanje i da se sklopi mir!

Dovoljno krvi je proliveno, trebalo bi da se zaustave tamo gdje su stali. Neka obojica proglase pobjedu, a istorija neka odluči!

Nema više ubijanja, nema više smrti, dosta je bilo basnoslovnog trošenja novca. Ovaj rat nikada nije ni trebalo da počne, i ne bi da sam ja bio predsjednik.

Na hiljade ljudi se ubija svake nedelje. Dosta je više, idite kući svojim porodicama u miru", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Tramp i Putin potvrdili su sastanak u Budimpešti u naredne dvije nedelje. To će biti njihov drugi susret nakon avgustovskog samita na Aljasci, a Tramp i Zelenski su danas pregovarali o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa što je, prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, "crvena linija" koja bi odvela do zahlađenja odnosa Ruske Federacije i Sjedinjenih Država.