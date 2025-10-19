Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da učestvuje u mogućem sastanku Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti, naglasivši da je nemoguće govoriti o miru bez prisustva Ukrajine.

Izvor: X/@disclosetv/Screenshot

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je tokom sastanka u Bijeloj kući 17. oktobra poručio bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu da je spreman da se pridruži potencijalnom sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

"Ako zaista želimo pravedan i trajan mir, potrebne su obje strane ove tragedije. Kako mogu da postoje bilo kakvi dogovori bez nas o nama?" rekao je Zelenski u intervjuu za američku televiziju NBC News.

Na pitanje da li planira da putuje u Budimpeštu, Zelenski je odgovorio da je Trampu rekao kako je spreman da učestvuje u razgovorima.

Tramp je, podsjetimo, dan prije sastanka sa Zelenskim telefonski razgovarao sa Putinom, nakon čega je izjavio da će se sresti s ruskim liderom u Budimpešti kako bi razgovarali o mogućnostima za okončanje rata u Ukrajini.