Pljačka se dogodila u nedelju ujutru na otvaranju Luvra, izvestila je ministarka kulture Rašida Dati.

Francuska ministarka kulture Rašida Dati objavila je na društvenim mrežama da je muzej Luvr opljačkan rano jutros.

"Pljačka se dogodila jutros na otvaranju muzeja Luvr. Nije bilo povređenih. Nalazim se na licu mjesta zajedno sa osobljem muzeja i policijom. Istraga je u toku", napisala je ministarka.

Kako se navodi, muzej je trenutno zatvoren.

"Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours."

Ukradeni Napoleonovi dragulji

Prema preliminarnim nalazima istrage, kriminalci, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Sene, gdje su se odvijali građevinski radovi.

Koristili su teretni lift kako bi direktno pristupili ciljanoj prostoriji u galeriji Apolo. Nakon što su razbili prozore, dvojica muškaraca ušla su u zgradu, dok je treći ostao napolju.

Paris'teki Louvre Müzesi soygundan sonra kapatıldı.pic.twitter.com/mI0jptfk6V — 1880 Haber (@1880Haber)October 19, 2025

Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien. Prema prvim informacijama, kriminalci su pobegli u TMaksu, krećući se ka auto-putu A6. Prema internom izvoru u Luvru, čuveni Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak preko 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba da se procijeni.