Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva je 9. oktobra oko 03.00 časova prijavljeno da je nepoznato maskirano lice iz jednog automat kluba koji se nalazi u Ulici mainski put u tom gradu, uz prijetnju podesnim sredstvom prema zaposlenoj, otuđio skoro 4.000 eura.

Policijski službenici su odmah sa događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, te preduzeli niz hitnih mjera i radnji na rasvjetljavanju ovoga događaja - prikupili su obavještenja od više lica, izuzeli video zapise sa nadzornih kamera i preduzeli druge operativne aktivnosti na terenu, te identifikovali izvršioce E.J. (18) i N.B. (18), oba lica iz Berana.

Oni su obezbijeđeni i od njih su prikupljena obavještenja na zapisnik, te su policijski službenici i kod E.J. pronašli dio otuđenog novca koji je oduzet. Sa svim je povratno upoznat postupajući tužilac koji se izjasnio da se u radnjama E.J. i N.B. stiču elementi krivičnog djela razbojništvo u saizvršilaštvu i oni su sinoć lišeni lobode.

Napominjemo da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva u izuzetno kratkom roku, u prethodna dva dana rasvijetlili krivična djela protivpravno lišenje slobode u saizvršilaštvu, dvostruko ubistvo u pokušaju, kao i upravo ovo krivično djelo razbojništvo u saizvršilaštvu i lišili slobode osam lica.

Policijski službenici budvanske policije nastavljaju pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti u ovom primorskom gradu i u postsezonskom periodu, javljeno je iz Uprave policije.