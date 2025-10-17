On se sumnjiči da je juče, prišao sa leđa oštećenoj, koja se kretala Bulevarom Ivana Crnojevića, te da je jednom rukom uhvatio u predjelu vrata, a drugom oteo mobilni telefon koji je držala u ruci, nakon čega se dao u bjekstvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su po nalogu državnog tužioca lišili slobode H.K.(29) iz Prijepolja, osumnjičenog za razbojničku krađu.

Nedugo nakon prijave događaja, policijska patrola je locirala osumnjičenog i dovela ga u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti, Antena M.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je, nakon uvida u spise predmeta kvalifikovao djelo kao razbojnička krađa i naložio da se H.K. liši slobode, navodi se u saopštenju.