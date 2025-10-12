Naoružani razbojnici izveli su spektakularnu pljačku zlatare u centru Gostivara, odnijeli oko 18 kilograma zlata u vrijednosti od 1,8 miliona eura, a potom pobjegli i zapalili vozilo kojim su se kretali. Policija intenzivno traga za počiniocima.

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago stock&people / Profimedia

Dana 10.10.2025. godine u 18:45 časova, u Sektoru za unutrašnje poslove Tetovo prijavljeno je da su četiri maskirane osobe, naoružane automatskim oružjem, izvršile pljačku zlatare u blizini male pijace u Gostivaru, u vlasništvu S.Ž. iz Gostivara, pri čemu su odneli oko 18 kilograma zlata u vrednosti od oko 1,8 miliona eura.

Nakon izvršenja djela, lica su pobjegla putničkim motornim vozilom BMW X3 bez registarskih tablica. Odmah po prijavi, u 19:00 časova, na regionalnom putu Mavrovska raskrsnica – selo Mavrovo, pronađeno je zapaljeno putničko vozilo BMW X3 bez registarskih tablica.

Požar je ugašen od strane Teritorijalne vatrogasne jedinice Gostivar, a prilikom uviđaja u vozilu je pronađena automatska puška s bajonetom.

Po nalogu javnog tužioca, vozilo je prevezeno u krug Policijskog odeljenja za bezbjednost saobraćaja u Gostivaru. Policija Sjeverne Makedonije preduzima mere za pronalaženje počinilaca i potpuno rasvetljavanje slučaja.