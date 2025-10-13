Objavljeni rezultati najveće operacije protiv krađe telefona u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva.

Izvor: BBC / Screenshot

Policija u Velikoj Britaniji razbila je međunarodnu bandu osumnjičenu da je prošle godine iz zemlje prokrijumčarila čak 40.000 ukradenih telefona u Kinu. Zvaničnici akciju opisuju kao najveću operaciju protiv krađa telefona u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva.

U akciji Metropoliten policije uhapšeno je 18 osumnjičenih, a pronađeno više od 2.000 ukradenih uređaja. Istraga je započela nakon što je jedna žrtva na Badnje veče uspela da locirala svoj ukradeni iPhone u magacinu blizu Hitrou aerodroma. U kutiji u kojoj se nalazio telefon pronađeno je još 894 uređaja namenjenih za transport u Hongkong.

Daljom istragom policija je identifikovala dvojicu muškaraca, Avganistance u tridesetim godinama, koje je uhapsila tokom dramatične akcije presretanja na putu, nakon čega je u njihovom automobilu pronađeno na desetine telefona umotanh u foliju. Ubrzo je otkriveno još 2.000 uređaja na povezanim adresama, a treći muškarac, indijski državljanin star 29 godina, takođe je optužen.

U automobilu uhapšenih policija je pronašla na desetine telefona zamotanih u aluminijunsku foliju.

Izvor: BBC

Detektiv Mark Gejvin izjavio je da je zaplena prvog kontingenta telefona bila "početna tačka koja je otkrila međunarodnu mrežu za švercovanje ukradenih uređaja", odgovornu za izvoz i do 40% svih telefona ukradenih u Londonu, piše BBC.

Nedavno je privedeno još 15 osoba, uglavnom žena, a zaplenjeno je dodatnih 30 uređaja. Policija veruje da su članovi bande redovno slali telefone u Kinu, gde se ukradeni uređaji prodaju i do deset puta skuplje nego u Britaniji. Pojedini iPhone modeli dostižu cenu do čak 4.000 funti.

U Londonu je broj krađa mobilnih telefona gotovo utrostručen od 2020. godine, sa 28.000 na više od 80.000 prijavljenih slučajeva u 2024. godini, a čak tri četvrtine svih krađa telefona u Ujedinjenom Kraljevstvu događa se upravo u glavnom gradu.

Krađa telefona u Londonu Izvor: The Independent

Zamenica ministra unutrašnjih poslova Sara Džons upozorila je da su se mnogi kriminalci preorijentisali sa trgovine drogom na krađu telefona, jer je "unosnija i lakša". Policija ističe da su posebno targetirani Apple uređaji, jer se na kineskom crnom tržištu veoma ceni mogućnost zaobilaženja internet cenzure.

Komandant Endru Federston rekao je da je ovo "najveća operacija protiv krađe i šverca telefona u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva" i da je Metropoliten policija "razbila mrežu od uličnih lopova do međunarodnih kriminalnih organizacija".

Izvor: BBC / Screenshot

Iako mnoge žrtve i dalje izražavaju nezadovoljstvo reakcijom policije, Met tvrdi da su napori već dali rezultate: pljačke u Londonu smanjene su za 13%, a krađe za 14% u odnosu na prošlu godinu.

Gradonačelnik Londona Sadik Kan pozvao je industriju pametnih telefona da "ide dalje i brže" u onemogućavanju upotrebe ukradenih uređaja i naglasio potrebu za "globalnim akcijama kako bi se zatvorilo ovo kriminalno tržište i London učinio bezbednijim za sve".