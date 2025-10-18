Jedan od putnika, koji je bio u autobusu koji se prevrnuo u Sremskoj Mitrovici otkrio je šta se dogodilo dva minuta prije samog incidenta.

Izvor: KURIR/D.Š.

Jedan od putnika ispričao je šta se dogodilo neposredno pred nesreću u kojoj je poginulo troje ljudi.

"Pozvao je kolegu i rekao da autobus pišti kao da će prokuvati. On mu je rekao da proba da upali klimu i ispusti ventil, a dva minuta kasnije, autobus je sletio u kanal", tvrdi jedan od putnika iz autobusa koji je juče oko 14.45 sati, na putu Sremska Mitrovica-Jarak, sletio sa puta.

U autobusu je bilo 85 putnika, dvoje je preminulo na licu mjesta, jedna osoba je preminula u operacionoj sali, a u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici je zadržano 39 pacijenata. Oni koji su teže povrijeđeni su transportovani za Beograd i Novi Sad.

"Tokom vožnje, vozač je pozvao kolegu i požalio mu se. Taj kolega isto upravlja tim autobusom i on mu je dao savjet koji je vozač poslušao i tada je pokrenuo autobus", tvrdi jedan od putnika.

Dačić o detaljima nesreće

Ministar policije Ivica Dačić rekao je, povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, da je vozač u 69. godini dobio produžetak ljekarskog uvjerenja.

Ivica Dačić je rekao da se moraju ispitati sve okolnosti, i da je prema informacijama saobraćajne policije vozač, kome je ljekarsko uvjerenje produženo neograničeno, kriv za nesreću zbog neprilagođene brzine.