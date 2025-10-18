Povodom stravične saobraćajne nesreće u kojoj se prevrnuo autobus i tri osobe su stradale, oglasio se gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Izvor: MN Press/KURIR/D.Š.

Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe poginule, a više desetina je povrijeđeno.

Odluka je donijeta na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

"Dotrčali su na posao bez poziva"

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji su juče, po njegovim riječima, pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

"Izražavam najdublja saučešća porodicama stradalih i želim brzo ozdravljenje svim pacijentima u Mitrovačkoj bolnici. Zadnje dvije godine slušali smo kritike o bolnici, ali ono što su juče uradili ljekari, medicinske sestre i tehničari, bilo je nevjerovatno. Više od sto njih dotrčalo je na posao bez poziva, iz osećaja dužnosti i solidarnosti. To je bilo nešto što se ne zaboravlja", rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je potvrdio da su žrtve nesreće muškarac iz Bosuta, žena iz Martinaca i jedan sugrađanin iz Sremske Rače.

"Ova tragedija pogodila je čitavu zajednicu, zato smo proglasili Dan žalosti. Grad je preuzeo odgovornost, i ne samo finansijsku, već i ljudsku", dodao je on.

"Najverovatnije ljudski faktor"

Nedimović je potvrdio da prema prvim informacijama, uzrok nesreće najverovatnije jeste ljudski faktor, ali je naglasio da će sve detalje utvrditi nadležni organi.

"Neka tužilaštvo i policija urade svoj posao. Ne želimo da prejudiciramo, ali sve ukazuje na to da je u pitanju ljudska greška. Vozaču je takođe teško, i njemu i svima nama žao je zbog svega", rekao je gradonačelnik.

Dodao je da je autobus bio dvospratni, sa 83 sedišta, te da je u pitanju ugovoreni prevoz između kompanija HealthCare iz Lume i Silver Bus-a, a ne gradski linijski prevoz.

"Želim da razjasnim: ovo nije bio gradski prevoz, već ugovoreni radnički prevoz. Grad će svakako sprovesti vanredne kontrole svih prevoznika, ali ne želim da se manipuliše činjenicama. Ovo je trenutak za dostojanstvo, a ne za politiku", poručio je Nedimović.

"Svi su dali sve od sebe"

Gradonačelnik je posebno apelovao na građane i političare da se uzdrže od širenja dezinformacija i političkih prepucavanja na društvenim mrežama.

"Vidim zlurade komentare. Ljudi, pustite one koji su izgubili svoje najbliže. Nema mjesta za politiku. Juče su mnogi dali sve od sebe, i ljekari, i sestre, i volonteri, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju. To je slika Mitrovice kakvu želim da pamtim" rekao je on.

Nedimović je najavio da će i sam prisustvovati akciji dobrovoljnog davanja krvi koja je danas organizovana u bolnici, kao čin podrške svima koji se bore za život.