Direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić potvrdio je da je hospitalizovano 39 pacijenata.

Ivica Dačić je rekao da se moraju ispitati sve okolnosti, i da je prema informacijama saobraćajne policije vozač, kome je ljekarsko uvjerenje produženo neograničeno, kriv za nesreću zbog neprilagođene brzine.

"Tri osobe su izgubile život. Bilo je ukupno više od 80 putnika, 57 mislim da je povređeno, još sedam ili osam osoba se trenutno nalazi u teškom stanju, ali za sada su stabilni. Tako da ovo je teška nesreća. Kako su mi rekli iz saobraćajne policije, krivac je vozač, neprilagođena brzina. Naravno, to je sada stvar za analizu", rekao je Dačić.

Dodao je da je i za analizu koliki je broj godina koji vozači treba da imaju i da treba ispitati sve okolnosti nesreće.

"Mislim, to ništa ne znači za putnike, za porodice koje su izgubile svoje najdraže, ali treba ispitati sve okolnosti, jer on je u 69. godini dobio dozvolu, dobio produžetak ljekarskog uverenja da je sposoban za to, kako su mi rekli, neograničeno. Kako i zašto, to je neka utvrdi istraga", dodao je Dačić.

Prema njegovim rečima, sedmoro povređenih nalazi se u Jedinici intenzivne nege, dok su ostali pacijenti stabilnog stanja.

"Od jutros nemamo promjene u stanju najteže povrijeđenih, sedmoro ih je i dalje u intenzivnoj njezi. Na Odjeljenju opšte hirurgije 13 pacijenata je spremno za otpust, a već su neki i vraćeni kući. Na Odeljenju ortopedije dva pacijenta su takođe spremna za otpust", izjavio je Mirnić.