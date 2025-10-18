Autobus se prilikom saobraćajne nesreće prevrnuo na krov kod Sremske Mitrovice, poginule su tri i povređeno je 83 osobe. Nakon incidenta vozač (70) je priveden u policiju.

Izvor: KURIR/D.Š.

Tri osobe su poginule, dok je 39 zadržano na liječenju nakon jučerašnjeg prevrtanja autobusa prevoznika "Sirmium bus" kod Sremske Mitrovice. Vozač autobusa D. K. (70) je priveden nakon nesreće, a na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci na kojima se vidi kako je izgledalo izvlačenje autobusa.

Na snimcima sa lica mjesta vidi se da su na autobusu razbijena stakla, vozilo je tom prilikom potpuno uništeno.

Pogledajte snimak sa lica mjesta:

Podsjetimo, veliki broj ekipa Hitne pomoći, policije i vatrogasaca juče je učestvovalo u izvlačenju putnika. Vozač autobusa je, iz zasad nepoznatih razloga, sleteo sa puta. Vozilo se tom prilikom prevrnulo. Dvije osobe su stradale na licu mjesta, dok je jedna u bolnici podlegla povredama.