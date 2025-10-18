Dvije osobe su preminule na licu mesta, dok je jedna ženska osoba preminula u operacionoj sali.

Izvor: KURIR/D.Š.

Trideset devet radnika iz fabrike u Rumi ostalo je u bolnici sa teškim povredama koje su zadobili nakon što je na putu Sremska Mitrovica-Jarak autobus sa preko 85 osoba sletio sa puta i upao u kanal.

Dvije osobe su preminule na licu mjesta, dok je jedna ženska osoba preminula u operacionoj sali.

"Jao, ne, ne! Bože, zašto? Neću ovo preživeti! Moja mama, ode moja mama!", kroz jecaje je vikala žena kojoj su ljekari na hodniku ukazivali pomoć nakon što su joj saopštili da joj je majka preminula, a koja je i sama povrijeđena u saobraćajnoj nesreći.

Doktori su trčali hodnicima bolnice u Sremskoj Mitrovici, iz jedne ordinacije u drugu, dok su medicinske sestre ukazivale pomoć lakše povrijeđenima na hodnicima.

"Au, ljudi, šta je ovo, koliki je taj autobus bio? Odakle ovoliko ljudi?", rekao je muškarac u bolnici koji je skamenjeno gledao scene ispred sebe. U tom trenutku čuo se trčeći korak.

"Imamo mnogo pacijenata u operacionoj sali, svi će ostati duže. Situacija je jako loša", rekla je doktorka kolegama dok je trčala ka drugoj ordinaciji.

Za to vrijeme, osoblje bolnice iz garaže je donosilo pomoćne krevete kako bi uspjeli da zbrinu sve pacijente. U pomoć su pristigli i lekari koji nisu bili u smeni.

"Padali smo sine, jedni preko drugih. Mene samo glava boli. Vidjela sam kako su ljudi zaglavljeni između sjedišta", rekla je plačući povrijeđena žena svom sinu.

Tragovi krvi bili su vidljivi po pločicama, a sirene su neprestano odzvanjale. Ekipe Hitne pomoći, pristizale su jedna za drugom.

"Sve su sale pune. Ovako nešto ne pamtimo", rekla je doktorka osvrćući se na hodnik prepun ljudi.