Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Maskirani pripadnici Hamasa ušli su u nekoliko četvrti Gaze i u javnim egzekucijama pogubili najmanje 33 ljudi koje su optužili za špijunažu za Izrael ili pripadnost suparničkim naoružanim grupama, pokazuje više izvještaja i video snimaka.

Nasumične likvidacije na ulicama

Snimci sa društvenih mreža prikazuju muškarce prisiljene da kleknu dok im maskirani militanti pucaju u glavu pred okupljenima.

Verifikovani snimak koji je analizirao ABC lociran je u četvrti Sabra u gradu Gaza i prikazuje kako naoružani ljudi, od kojih su neki nosili zelene trake povezane s vojnom granom Hamasa, izvode javne egzekucije pred okupljenim građanima. Hamasov Telegram kanal priložio je isti video uz poruku: “Oslobodilačke snage izvršile su smrtnu kaznu nad brojnim saradnicima i kriminalcima u gradu Gazi.”

Izvori i svjedoci kažu da je talas pogubljenja uslijedio samo nekoliko sati nakon što su pod okriljem primirja pušteni poslednji živi izraelski taoci. Stručnjaci i lokalni aktivisti tumače izvedene egzekucije kao brutalan pokušaj Hamasa da brzo potvrdi kontrolu nad ulicama i zastraši klanove i bande koje su godinama suparnički djelovale u pojasu Gaze.

Obračun sa suparnicima

Palestinsko-švedski politolog Abdalhadi Alijla opisao je događaje kao "izvan-sudske egzekucije" i upozorio da u nedostatku pravosudnih institucija postoji realna opasnost da će nevini ljudi biti likvidirani.

"Nema funkcionalnih sudova, nema institucija - zato dolazi do ovakvih postupaka", rekao je Alijla za ABC.

Hamas je u reakcijama poručio da cilja “saradnike i kriminalce” koji su, kako tvrde, učestvovali u pljačkama humanitarne pomoći i sarađivali s protivnicima. Među njima spominju se i uticajni klanovi, poput Doghmosha i Hellesa iz Sabre, četvrti u Gazi, a koje su već ranije bile u sukobu s Hamasom i koje su, prema nekim izvorima, imale veze s naoružanim grupama poput ISIS-a.

Izrael priznao naoružavanje beduinskog klana, protivnika Hamasa

Ranije ove godine izraelske su vlasti priznale da naoružavaju palestinski beduinski klan u Gazi koji se bori protiv Hamasa s kojim se između ostalog i sada obračunavaju hamasovci, opravdavajući taj potez legitimnim načinom ratovanja. Reuters pak navodi da su sukobi između Hamasa i lokalnih klanova dio šire borbe za kontrolu u zonama iz kojih su se izraelske snage djelimično povukle.

Novi talas nasilja dolazi u trenutku kad je u sklopu primirja počela razmjena talaca i povrat tela, a međunarodni posrednici rade na narednim fazama dogovora. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je odobrio Hamasu za "upravljanje unutrašnjom sigurnošću u Gazi" u okviru dogovora. Juče je ipak rekao da ga nije previše briga za ono što Hamas čini u Gazi.

Hamas preuzima kontrolu

Hamas je prema izvorima pozvao hiljade pripadnika svojih bezbjednosnih snaga kako bi ponovno uspostavio kontrolu nad područjima.

Ako se primirje održi, Alijla vjeruje da terorističkoj grupi neće trebati dugo da to učini.

"Nisu još glavni, ali su organizovani. Biće potrebno neko vrijeme, otprilike sedmica ili dvije, da se u potpunosti organizuju i preuzmu kontrolu u Gazi", rekao je.

Ne vjeruje da će se Hamas razoružati, kako je predviđeno mirovnim sporazumom Donalda Trumpa od 20 tačaka.

"Ako se oni ne razoružaju, mi ćemo razoružati njih, i to će se dogoditi brzo i možda nasilno“, rekao je Trump.

Lokalni zdravstveni i humanitarni izvori upozoravaju da će ovakvi činovi dodatno ugroziti ionako tešku humanitarnu situaciju u Gazi i otežati rad organizacija za pomoć. Ako primirje bude prekinuto zbog unutrašnjih obračuna ili novih sukoba, mogućnosti za dostavu pomoći i normalizaciju stanja biće značajno smanjene.

(Index/MONDO)