Donald Tramp je potpisao mirovni sporazum u Egiptu, rekao je da je "spriječen Treći svjetski rat".

Izvor: Suzanne Plunkett, PA Images / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je u Egiptu potpisao mirovni sporazum i time je zvanično i okončan rat Izraela i Hamasa koji je počeo 7. oktobra 2023. godine, prenosi "Skaj Njuz". Sporazum je potpisan u poznatom i popularnom ljetovalištu Šarm el Šejk.

"Ovo je trajalo 3.000 godina. Da li možete da vjerujete?

Trajaće ovaj mir. Ovo je nevjerovatan dan za svijet", rekao je Tramp.

Sporazum su potpisali predsjednik Egipta Abdel Fatah al Sisi i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan. Tramp je za kraj svoj obraćanja nakon potpisivanja sporazuma rekao da je ovaj sporazum "spriječio Treći svjetski rat".

"Ovaj sporazum je toliko veliki da je sprečio Treći svjetski rat. On je mogao da izbije na Bliskom istoku", dodao je Tramp.