Kako je najavljeno, Izrael će takođe smanjiti količinu pomoći koja pristiže u Gazu, kao dio sankcija protiv Hamasa.

Izvor: Profimedia

Izrael je odlučio da sjutra ne otvori granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, što se traži prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi.

Razlog tome je zato što palestinska militantna grupa Hamas nije ispunila svoju obavezu da vrati tijela svih mrtvih talaca koje još drži u Pojasu Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je najavljeno, Izrael će takođe smanjiti količinu pomoći koja pristiže u Gazu, kao dio sankcija protiv Hamasa.

Ovi potezi dolaze posle procjena izraelskih odbrambenih zvaničnika da Hamas nije uložio dovoljne napore da vrati preostala tijela talaca.

Hamas je juče oslobodio 20 talaca, koji su bili oteti u napadu na jug izraela u oktobru 2023. godine, i predao je tijela četvorice mrtvih talaca, dok je 24 tijela još uvek u Pojasu Gaze.





