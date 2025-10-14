Tramp prijeti Hamasu zbog razmene tela ubijenih zarobljenika.

Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je bijesan na Hamas jer nisu vratili tijela mrtvih zarobljenika i tim povodom se hitno obratio javnosti. Izjavio je da Hamas mora to što prije da uradi inače će ih "Amerika razoružati".

"Ako se ne razoružaju, mi ćemo to uraditi. To će se dogoditi ubrzo i možda vrlo nasilno", započeo je Tramp svoje vanredno obraćanje, prenosi "Skaj Njuz".

Potom je otkrio predstavnicima medija da je razgovarao sa jednim visokim zvaničnikom Hamasa koji mu je rekao da će se ova organizacija razoružati. Takođe, prenio je američkom predsjedniku poruku da su likvidirane dvije neprijateljske bande

"To me nije mnogo zanimalo", dodao je Tramp.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak streljanja Palestinaca u Pojasu Gaze. Nije poznato ko su žrtve pucnjave niti da li je snimak zaista autentičan, ali bi ove likvidacije "neprijateljskih bandi" koje je visoki zvaničnik Hamasa ispričao Trampu mogle da budu povezane sa tim snimkom.

Da podsjetimo, u ponedeljak 13.oktobra je potpisan mirovni sporazum Izraela i Hamasa, a danas je Izrael odlučio da u srijedu 15. oktobra ne otvori granični prelaz Rafa koji se nalazi između Pojasa Gaze i Egipta. Razmenjeni su ratni zarobljenici, a preostalo je da se vrate tijela ubijenih talaca koje Hamas još uvek drži u Pojasu Gaze.