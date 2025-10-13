Antonio Guteres, glavni sekretar UN-a obratio se na društvenim mrežama povodom oslobađanja živih talaca.

Izvor: Krysja/Shutterstock

Glavni sekretar UN-a Antonio Guteres danas je pozdravio vijest o oslobađanju poslednjih živih izraelskih talaca zatočenih u Pojasu Gaze.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Na platformi X objavio je da oseća "duboko olakšanje" zbog toga što su pojedinci koji su pretrpjeli "ogromnu patnju" ponovo na slobodi i što će uskoro ponovo biti sa svojim porodicama. Guteres je ponovio apel da se posmrtni ostaci talaca ubijenih u Gazi vrate njihovim porodicama, prenosi Index.

I very much welcome the release of the Israeli hostages held in Gaza.



I am profoundly relieved that they have regained their freedom & will soon be reunited with their loved ones after the immense suffering they have endured.



I reiterate my call for the release of the remains…pic.twitter.com/jKbUAkvyjY — António Guterres (@antonioguterres)October 13, 2025

Pozvao je sve strane da nadograde nedavno postignuti napredak i da ispune sve svoje obaveze prema primirju kako bi se "okončala noćna mora u Gazi". Takođe je rekao da UN podržava sve napore koji doprinose okončanju sukoba u Gazi i ublažavanju patnji civila.