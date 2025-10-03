Rusija je tokom noći izvela do sada najintenzivniji napad na ukrajinsku gasnu infrastrukturu, gađajući postrojenja Naftogaza u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti, dok se zemlja priprema za predstojeću zimu.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Rusija je izvela velike vazdušne napade na neka od glavnih ukrajinskih postrojenja za proizvodnju gasa, prouzrokujući u pojedinim slučajevima kritičnu štetu, dok se Ukrajina priprema za zimu.

Rusija je tokom noći ispalila 35 projektila i 60 dronova na infrastrukturu državne kompanije Naftogaz u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti, rekao je generalni direktor kompanije Sergej Korecki, dodajući da je u pitanju do sada najveći napad na Naftogaz.

"Kao posledica tog napada, oštećen je značajan dio naše infrastrukture. Neka šteta je kritična", naveo je u objavi na Fejsbuku.

Napadi uoči grejne sezone

"Nije postojao nikakav vojni cilj niti opravdanje. Ovo je još jedan primjer ruskog zla, usmjeren isključivo na ometanje grejne sezone i uskraćivanje Ukrajincima mogućnosti da tokom zime greju svoje domove", rekao je.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njihove snage tokom noći izvele napade na ukrajinsku gasnu i energetsku infrastrukturu, dodajući da su gađani i vojno-industrijski ciljevi.

Ukrajinske snage su, s druge strane, poslednjih mjeseci pojačale napade na ruske rafinerije duboko na teritoriji Rusije, izazvavši nestašice goriva u pojedinim regionima.