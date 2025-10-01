Zapalila se naftna rafinerija u Jaroslavskoj oblasti, stanovnici sumnjaju na ukrajinski napad.

Izvor: Printscreen/X

U rafineriji nafte u Jaroslavskoj oblasti u Rusiji izbio je požar, ali ga nije izazvao napad dronom, javio je gubernator Mihail Evrajev.

„Danas je izbio požar u rafineriji nafte. Stanovnici su bili zabrinuti da je to mogao biti rezultat napada dronom. Međutim, ovaj incident nema nikakve veze sa tim“, napisao je na Telegramu.

Prema riječima guvernera, danas nije bilo napada ukrajinskih dronova. On je naglasio da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.

Specijalne službe rade na gašenju požara, dodao je Evrajev.

Novo-Jaroslavska rafinerija nafte radi od 1961. godine. Proizvodi razne vrste ulja, lož ulja, dizel goriva, maziva i aditiva. Od 1995. godine je dio naftne kompanije Slavnjeft.

To je jedan od najvećih proizvođača rafinisanih naftnih proizvoda u Rusiji.

The Yaroslavl Refinery (Yaroslavnefteorgsintez) is the largest oil refinery in northern Russia.



Its facilities are designed to process 15 million tons of crude oil annually. By primary oil refining capacity, it ranks fifth among all refineries in Russia.



The refinery’s products…https://t.co/vQG0VOWhy7pic.twitter.com/bPcZnXI6nP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)October 1, 2025



Požar u rafineriji nafte u Jaroslavlju zahvatio je površinu od 200 kvadratnih metara, rekao je predstavnik Ministarstva za vanredne situacije Jaroslavske oblasti.

In Yaroslavl, Russia, an oil refinery came under a drone attack, triggering a massive fire.



Local sources report that the VT-6 unit, which processes crude oil products—particularly fuel oil—into diesel fuel and lubricants, was reportedly targeted.#Russia#Yaroslavl…pic.twitter.com/Aq3xqgbq7z — Без Тормозов (@beztor_az)October 1, 2025

„Površina je dvesta kvadratnih metara“, rekao je izvor.

❗️This morning, Russia's fifth largest oil refinery, the Yaroslavl Oil Refinery, is on fire.pic.twitter.com/gMsr7NiPxo — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian)October 1, 2025

Ukrajinski izvori su na društvenim mrežama objavili snimke i tvrde da je rafinerija pogođena u napadu dronovima.

Russian refineries continue to explode at an unprecedented rate.



Now, in Yaroslavl, North of Moscow, 800km from Ukraine.pic.twitter.com/QX1YhjWJnA — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre)October 1, 2025

Rafinerija se nalazi oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve i udaljena je oko 700 kilometara od granice s Ukrajinom.