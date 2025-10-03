Ukrajina je poslednjih mjeseci pojačala napade dronovima na ruske rafinerije

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Ukrajinski dronovi napali su 3. oktobra rafineriju nafte Orsknefteorgsintez u Orenburškoj oblasti, izvijestio je nezavisni ruski medij Astra. Postrojenje se nalazi oko 1.400 kilometara od teritorije pod ukrajinskom kontrolom, piše Kijev independent.

Značaj rafinerije Orsknefteorgsintez

Rafinerija je osnovana 1935. godine i spada među najstarije i najveće na južnom Uralu. Njeni kapaciteti obuhvataju preradu 6,6 miliona tona sirove nafte godišnje.

Guverner oblasti, Jevgenij Solncev, potvrdio je napad, ali tvrdi da rad rafinerije nije poremećen. Prema njegovim riječima, na licu mesta su angažovane hitne službe.

Orsknefteorgsintez, in Russia’s Orenburg oblast, over 1,500 km from Ukrainian-controlled areas, was hit, as evident in the video footage from Supernova+. The refinery can process 6.6 million tons of oil per year and makes more than 30 products, including gasoline and diesel fuelpic.twitter.com/5RpOgBQwQi — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA)October 3, 2025

Postrojenje proizvodi motorni benzin, dizel Euro 5, avionsko gorivo, bitumen i maziva. To je jedina rafinerija u Orenburškoj oblasti i važan dio ruskog energetskog sistema.

Novi talas napada na rusku naftnu infrastrukturu

Ukrajina je poslednjih mjeseci pojačala napade dronovima na ruske rafinerije.

Prema podacima "Fajnenšel tajmsa", od avgusta 2025. godine pogođeno je 16 od ukupno 38 ruskih rafinerija, što je ruski izvoz dizela svelo na najniži nivo od 2020. godine.

Kijev o motivima napada

Kijev ističe da je smanjenje prihoda Rusije od nafte ključno za slabljenje njene sposobnosti da finansira rat i poziva zapadne partnere da dodatno pooštre energetske sankcije.

(Kurir/MONDO)