Rusija je tokom noći sprovela jedan od najvećih vazdušnih napada u poslednje vrijeme, gađajući Kijev, Zaporožje, Hmelničku oblast i Sume raketama i dronovima "Šahed". Eksplozije su razorile stambene i javne objekte.

Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih vazdušnih napada u poslednje vrijeme, koristeći rakete i dronove protiv Kijeva i drugih gradova u Ukrajini. Sirene za vazdušnu opasnost čule su se širom zemlje, uključujući i područja daleko od linija fronta.

Oko 1:45, pet bombardera Tu-95 poletjelo je sa aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti, dok je nešto kasnije, u 2:25, Kijevska vojna uprava upozorila na lansiranje MiG-31K, što je dovelo do masovnih upozorenja širom zemlje, javlja Kijev Independent.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izvijestilo da su u 3:52 ujutru zabeležena i polijetanja sa vazduhoplovne baze Engels. Tokom noći, napadi su uključivali i brojne rojeve dronova "Šahed", a eksplozije su potresle Kijev, Zaporožje, Hmelničku oblast i Sume.

Razaranja u Kijevu i Zaporožju

Najveća razaranja zabeležena su u Kijevu i Zaporožju. U prestonici je djelimično uništena petospratna zgrada, a šteta je pričinjena i na drugim stambenim i nestambenim zgradama i vozilima.

Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je najmanje pet povrijeđenih osoba hospitalizovano, upozoravajući da se napadi nastavljaju. Požari su izbili u nekoliko zgrada širom Kijeva, a u Fastivu je u požaru u pekari povrijeđeno pet zaposlenih.

U napadu je oštećeno devet kuća i 14 stambenih zgrada, kao i nestambeni objekti, među kojima škola i proizvodni pogon. Tokom noći zabilježena su najmanje dva napada na grad, a ranjeno je 16 ljudi, uključujući troje djece.

"Gore lične stvari, dečije igračke i knjige, ljudi ponovo prolaze kroz istu patnju", rekla je Regina Harčenko iz Gradskog veća Zaporožja.

Poljska digla borbene avione

Eksplozije su zabilježene i u Hmeljnickoj oblasti. Guverner Sergej Tjurin potvrdio je da je PVO djelovala, ali da prema prvim podacima nema žrtava.

Poljska je podigla lovce kao odgovor na masovni napad, kao i ranije kada su udari Rusije ugrožavali zapadnu Ukrajinu. Tokom napada 10. septembra, Poljska je oborila više ruskih dronova koji su prešli granicu.

Monitori letova su izvestili da je 28. septembra Poljska zatvorila vazdušni prostor iznad Lublina i Žešova zbog "neplaniranih vojnih aktivnosti povezanih sa bezbednošću države".