Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ponovo je zaprijetio upotrebom nuklearnog oružja nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da moskovski zvaničnici treba da znaju gdje im je najbliže atomsko sklonište.

Izvor: Dmitry ASTAKHOV / AFP / Profimedia

Bivši ruski predsjednik i visoki zvaničnik Kremlja Dmitrij Medvedev uputio je još jednu prijetnju nuklearnim oružjem nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi moskovski zvaničnici trebalo da znaju gdje im je najbliže atomsko sklonište ako ne okončaju rat u Ukrajini.

U intervjuu za Aksios, Zelenski je izjavio da je američki predsjednik Donald Tramp jasno podržao ukrajinske udare na ruske mete kao što su energetska infrastruktura i fabrike oružja, i da će Ukrajina, ako Kijev dobije više američkog oružja dugog dometa, to oružje upotrijebiti.

"Narkoman iz Kijeva je rekao da Kremlj mora da zna gdje je atomsko sklonište kako bi se njegovi stanovnici mogli sakriti kada se upotrijebi američko oružje dugog dometa. Ono što ta nakaza treba da zna jeste da Rusija može da koristi oružje od kog atomsko sklonište ne može da zaštiti. Amerikanci bi to takođe trebalo da imaju na umu", napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.

The Kiev drug addict said the Kremlin should know where a bomb shelter is so its occupants can hide when he uses long-range American weapons. What the freak needs to know is that Russia can use weapons a bomb shelter won't protect against. Americans should also keep this in mind. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE)September 25, 2025

Rizik od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije raste

Tenzije između Rusije i NATO-a su značajno eskalirale poslednjih nedelja, uprkos Trampovim naporima da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma, a rizik od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije raste.

Saveznici NATO-a optužili su Rusiju za niz ozbiljnih kršenja njihovog vazdušnog prostora, što Moskva negira. U jednom incidentu, Poljska tvrdi da je morala da obori više od 20 ruskih dronova koji su ušli u njen vazdušni prostor i ugrozili bezbijednost tokom napada na susjednu zapadnu Ukrajinu.

Na konferenciji za novinare sa Zelenskim tokom zasijedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, Tramp je rekao da smatra da zemlje NATO-a treba da obaraju ruske avione koji ulaze u njihov vazdušni prostor.

Takođe je na svojoj platformi Truth Social napisao da bi, uz podršku NATO-a, Ukrajina mogla da povrati svu teritoriju koju je Rusija zauzela tokom svoje invazije velikih razmjera od februara 2022. godine.

"Zašto da ne? Rusija već tri i po godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobijedi. To nije kompliment Rusiji. U stvari, čini ih da izgledaju kao 'papirni tigar'", napisao je Tramp.

"Kada ljudi u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima širom Rusije shvate šta se zapravo dešava u ovom ratu, činjenicu da je gotovo nemoguće da dobiju gas zbog dugih redova, i sve ostalo što se dešava u njihovoj ratnoj ekonomiji gdje većina novca ide na rat protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i samo napreduje, Ukrajina bi mogla da vrati svoju zemlju u prvobitni oblik, a ko zna, možda čak i dalje!", dodao je.