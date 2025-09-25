Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegov cilj završetak rata, a ne produžetak mandata, te da će zatražiti organizaciju izbora ukoliko se postigne prekid vatre sa Rusijom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne namjerava da vodi zemlju u mirnodopsko vrijeme. On je to rekao za američki Aksios i obećao da će zatražiti od ukrajinskog parlamenta da organizuje izbore u slučaju da se postigne prekid vatre sa Rusijom.

Na pitanje novinara da li će smatrati svoj posao završenim kada se rat završi, Zelenski je rekao da će biti "spreman" da se povuče sa predsjedničke funkcije.

"Moj cilj je da okončam rat, a ne da nastavim da se kandidujem za funkciju", kazao je Zelenski.

Američki medij podsjeća da su izbori odloženi na neodređeno vrijeme zbog rata, a priču o tome su iskoristili kritičari Zelenskog, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Zelenski je napomenuo da bezbjednosna situacija i ukrajinski ustav predstavljaju izazove za održavanje izbora, ali i izrazio uvjerenje da su oni mogući.

Zelenski je dao intervju Aksiosu u Njujorku neposredno prije nego što je napustio zasijedanje Generalne skupštine UN i vratio se u Kijev. Na pitanje da li se obavezuje da će insistirati na izborima ako se postigne višemjesečni prekid vatre, odgovorio je pozitivno.

Zelenski je otkrio da je Trampu, tokom sastanka sa predsjednikom SAD u utorak da, kazao da ako dođe do prekida vatre "možemo iskoristiti taj vremenski period i mogu dati signal parlamentu".

On je rekao da razumije da ljudi možda žele "lidera sa... novim mandatom" koji bi donio značajne odluke potrebne za postizanje dugoročnog mira. Napomenuo je da bi zabrinutost u pogledu bezbjednosti otežala organizovanje izbora, ali vjeruje da se to može izvijesti. Aksios podsjeća da je Zelenski izabran ubjedljivom većinom 2019. godine.

Da nije bilo rata u Ukrajini, njegov petogodišnji mandat bi se završio u maju 2024. godine. Popularnost među Ukrajincima mu je skočila na oko 90 odsto u prvim mjesecima rata, a najnovija istraživanja pokazuju da je i dalje znatno iznad 60 odsto.

Zelenski se suočio sa prvim velikim protestima domaće javnosti u julu ove godine nakon što su njegovi saveznici u parlamentu preduzeli korake da oslabe nezavisne ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije. Iako je taj potez brzo poništen, izazvao je zabrinutost zbog demokratske putanje Ukrajine pod Zelenskim.

U intervjuu koji je u utorak dao Foks njuzu Zelenski je rekao da je imao "dobar razgovor" sa Trampom na marginama 80. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da vjeruje da se promijenio stav predsjednika SAD prema Ukrajini.