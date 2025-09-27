Ratište u Ukrajini prošireno na gotovo 1250 kilometara, Rusija koristi novu taktiku infiltracije

Izvor: Profimedia

Ratište u Ukrajini proširilo se na skoro 1250 kilometara, što dodatno opterećuje odbranu Kijeva, dok ruske snage primjenjuju novu taktiku infiltracije ukrajinskih linija pomoću rojeva malih jurišnih grupa. Informaciju je iznio vrhovni vojni komandant Ukrajine, general Oleksandr Sirski, prenosi AP.

Nova ruska taktika

Prema Sirskiom, linija kontakta se tokom protekle godine produžila za oko 200 kilometara, a ukrajinske snage svakodnevno vode između 160 i 190 borbenih sukoba s brojčano nadmoćnijom ruskom vojskom.

Objasnio je da je Rusija početkom ljeta promijenila taktiku, odustali su od skupih velikih ofanziva i prešli na raspoređivanje manjih jurišnih grupa. Sirski je ovu taktiku nazvao "taktikom hiljadu rezova“. Navode nije bilo moguće nezavisno provjeriti, a ruski zvaničnici nisu odmah komentarisali.

Ruske snage, kako se navodi, nastoje da iscrpe Ukrajinu koristeći brojčanu nadmoć i neprestane napade dronovima, projektilima, artiljerijom i razornim klizećim bombama. Iako su ostvarili spor napredak u ruralnim oblastima, ruska vojska još uvijek nije zauzela veće gradove koji predstavljaju ključna odbrambena uporišta.

U međuvremenu, bivši američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da vjeruje da Ukrajina može preokrenuti situaciju i povratiti svu teritoriju koju je izgubila, što čini oko 20% zemlje.

Rusija ispaljuje dvostruko više granata

Sirski je detaljnije opisao rusku taktiku, navodeći da Moskva koristi veliki broj malih jurišnih grupa sastavljenih od 4 do 6 vojnika. Te grupe koriste teren kako bi se infiltrirale kroz liniju fronta i napale ukrajinsku pozadinu, sa ciljem ometanja snabdijevanja i rotacije trupa. Dodao je da ukrajinske snage uspijevaju da te grupe opkole i zarobe. Takođe je istakao da ruske snage ispaljuju otprilike dvostruko više artiljerijskih granata nego Ukrajina.

Uprkos izazovima, Sirski tvrdi da je nedavni ukrajinski napad doveo do ponovnog preuzimanja kontrole nad 168 kvadratnih kilometara teritorije. Takođe je naglasio da su ukrajinski dalekometni udari u posljednjim nedeljama nanijeli značajnu štetu ruskim vojnim i industrijskim postrojenjima.

Prema njegovim riječima, novoformirane Ukrajinske snage za bespilotne sisteme, koristeći sve sofisticiranije dronove, izvele su 85 napada unutar teritorije Rusije u manje od dva mjeseca. Od toga je 33 bilo usmjereno na vojne ciljeve, a 52 na fabrike koje proizvode oružje, municiju, motore, raketno gorivo i dronove. Sirski je ove napade povezao sa nestašicom goriva u Rusiji, što direktno utiče na logistiku i snabdijevanje ruske vojske.

Pripreme za zimu

Kako se zima približava, Ukrajina očekuje pojačane ruske napade na elektroenergetsku mrežu i zato unapređuje svoj sistem protivvazdušne odbrane. Sirski je objasnio da se sistem oslanja na presretačke dronove, helikoptere, lake avione i sredstva elektronskog ratovanja.

Tvrdi da unaprijeđeni presretači uspješno obaraju ruske napadačke dronove u najmanje 70% slučajeva. Kao dodatnu mjeru, dodao je da Ukrajina trenutno testira lake avione sa fiksnim krilima naoružane mitraljezima za borbu protiv dronova.