Poljska vlada saopštila je da je tokom noći zabilježena pojačana aktivnost dronova u blizini granice sa Bjelorusijom, uprkos tome što su zajedničke vojne vježbe Minska i Moskve završene.

Izvor: Šupová Tereza / ČTK / Profimedia

Poljska je tokom noći zabilježila pojačanu aktivnost dronova u blizini granice sa Bjelorusijom, saopštila je vlada u četvrtak nakon zatvaranja granice uoči vojnih vježbi Minska sa Rusijom. Zabrinutost u Poljskoj, članici NATO-a i Evropske unije, zbog vojnih vježbi "Zapad" pojačana je nakon što je oko 21 ruski dron ušao u njen vazdušni prostor u noći 10. septembra.

Na pitanje zašto je granica i dalje zatvorena s obzirom na to da su vojne vježbe završene, ministar unutrašnjih poslova Marćin Kirvinski rekao je da će je Poljska ponovo otvoriti kada to bude bezbjedno.

"Sinoć je granična policija primijetila povećanu aktivnost bjeloruskih i ruskih dronova koji pokušavaju da uđu u poljski vazdušni prostor. Jasno je da situacija na poljsko-bjeloruskoj granici ostaje veoma, veoma napeta", rekao je Kirvinski koji nije pružio dalje detalje. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da nije bilo poljske intervencije niti pokušaja obaranja letjelice.

Bjelorusija i Rusija su ojačale veze tokom invazije Moskve na Ukrajinu, a Minsk je dozvolio Moskvi da šalje trupe preko njene teritorije. Poljska je jedan od najvećih podržavalaca Ukrajine u sukobu. Postoji šest drumskih graničnih prelaza između Poljske i Bjelorusije, od kojih je Varšava ranije zatvorila četiri zbog dugogodišnjih tenzija sa Minskom. Takođe su zatvorena tri željeznička granična prelaza za teretne vozove.