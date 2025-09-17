NATO je na ivici eskalacije nakon što su ruski dronovi više puta ušli u poljski i vazdušni prostor drugih članica, a Varšava traži zonu zabrane leta iznad Ukrajine. Moskva prijeti ratom, dok Alijansa razmatra kako da zaštiti istočno krilo.

Izvor: Airman 1st Class Christopher Lyons

U Sjevernoatlantskoj alijansi ključa otkako su ruski dronovi počeli sve češće da upadaju van ukrajinskih granica u susjedne zemlje, a epicentar je u Poljskoj, čiji je predlog o uvođenju zabrane zone leta iznad zapadne Ukrajine izazvao žestoke prijetnje iz Moskve i zabrinutosti od prelivanja sukoba na ono od čega svi strahuju, rata između NATO i Rusije.

U ponedeljak je u Poljskoj došlo do novog incidenta, kad je neutralisan dron iznad zgrade vlade u centru Varšave, a potom je došlo i do napada na automobil poljskog poslanika Valdemara Buda u Briselu. Prethodno je Poljska u noći 9/10. septembar podigla borbene avione zbog masovnog napada Rusije na Ukrajinu kad je, prema Varšavi, čak 19 ruskih dronova ušlo u njihov vazdušni prostor. Poljski i drugo NATO avioni u njihovom prostori oborili su najmanje tri ruska drona, prema BBC-u.

Prema “Ekonomistu”, NATO je tada iskusio najgore kršenje vazdušnog prostora od osnivanja pre više od 75 godina.

Uzbuna na istočnom krilu NATO

Uzbuna je i na drugim mjestima duž istočne granice NATO, gdje su upade ruskih dronova prijavile Letonija, Litvanija i Rumunija, koja je u subotu podigla borbene avione kada je ruski dron narušio vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice.

Na zahtjev Varšave, NATO je aktivirao svoj Član 4, kako bi započeo konsultacije među državama članicama Alijanse u vezi sa kršenjem poljskog vazdušnog prostora dronovima. Na pitanje koji bi bio prag za aktiviranje čuvenog Člana 5, prema kom se napad na jednu tretira kao napad na sve članice NATO, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski je za “Kijev indipendent” rekao da bi to bila “smrt ljudi” ili napad na aerodrom Žešov, ključno logističko središte za pomoć Ukrajini.

"Rusija se opasno približava ovome", upozorio je on.

Operacija "Istočna straža"

Predsjednik Poljske Karol Navrocki je potpisao klasifikovani dekret, koji omogućava stalno prisustvo NATO trupa u njegovoj zemlji u okviru operacije “Istočna straža”, nove misije Alijanse za odbranu od ruskih napada dronovima pokrenute dva dana nakon upada 19 dronova u Poljsku.

Do sada je Danska poslala dva lovca F-16 i fregatu za protivvazdušnu borbu, Francuska je rekla da će doprinijeti sa tri borbena aviona "rafal", dok je Njemačka najavila raspoređivanje četiri borbena aviona "Jurofajter". Takođe, britanski borbeni avioni izvodiće misije vazdušne odbrane iznad Poljske, saopštila je britanska vlada.

Sikorski je sada predložio da NATO zemlje razmotre uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine kako bi zaštitile teritoriju i stanovništvo alijanse od ruskih dronova.

Šta je rekla Rusija?

Rusija je na to žestoko reagovala. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su zemlje NATO samim pružanjem vojne pomoći Ukrajini već ušle u rat sa Rusijom. Slično je rekao i zamjenik predsjednika ruskog Saveta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

"Sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju "zone zabrane leta iznad Ukrajine" i dopuštanje NATO zemljama da obaraju naše dronove, značiće samo jedno: rat NATO-a sa Rusijom", napisao je Medvedev na "Telegramu".

Sa druge strane, izjave američkog predsjednika Donalda Trampa nisu bile toliko ohrabrujuće.

On je za "Foks njuz", komentarišući napad na Poljsku, rekao da "neće braniti nikoga". Kasnije je dodao da bi Rusiji uveo "ozbiljne" sankcije samo ako se sve članice NATO ujedine, prestanu da kupuju rusku naftu i uvedu carine Kini.

Šta znači zona zabrane leta

U praksi, zona zabrane leta znači da bi NATO rasporedio PVO i borbene avione kako bi spriječio neprijateljske avione, projektile ili dronove da uđu u taj vazdušni prostor. Ako bi neka litelica ipak ušla - bila bi oborena.

U kontekstu Ukrajine, zatvaranje neba značilo bi da bi NATO preuzeo kontrolu nad dijelom ukrajinskog vazdušnog prostora, koristeći PVO sisteme stacionirane u svojim članicama (npr. u Poljskoj, Slovačkoj ili Rumuniji).

Ako bi NATO zatvorio nebo nad Ukrajinom, čak i djelimično (na primjer, uz granicu sa Poljskom i Rumunijom), to bi značilo da saveznici moraju da obaraju ruske avione i rakete.

(Blic/MONDO)