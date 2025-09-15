Dva državljanina Bjelorusije privedena su u vezi s incidentom, a policija istražuje okolnosti događaja, dodao je Tusk.
Državna služba za zaštitu (SOP) Poljske neutralisala je dron koji je letio iznad osjetljivih vladinih lokacija, uključujući Ulicu Parkova i palatu Belvedere, saopštio je premijer Donald Tusk na mreži X, usred pojačanih regionalnih tenzija nakon nedavnih povreda vazdušnog prostora.
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.— Donald Tusk (@donaldtusk)September 15, 2025