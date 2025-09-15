Dva državljanina Bjelorusije privedena su u vezi s incidentom, a policija istražuje okolnosti događaja, dodao je Tusk.

Izvor: Profimedia

Državna služba za zaštitu (SOP) Poljske neutralisala je dron koji je letio iznad osjetljivih vladinih lokacija, uključujući Ulicu Parkova i palatu Belvedere, saopštio je premijer Donald Tusk na mreži X, usred pojačanih regionalnih tenzija nakon nedavnih povreda vazdušnog prostora.

