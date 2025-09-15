Britanski avioni "tajfun" patroliraće iznad Poljske u okviru NATO operacije "Istočna straža" čiji je cilj odvraćanje Rusije.

Izvor: Profimedia

Britanski borbeni avioni tipa "tajfun" učestvovaće u misijama vazdušne odbrane iznad Poljskeu okviru nove NATO operacije "Istočna straža", potvrdila je britanska vlada, prenosi Gardijan.

Avioni će se pridružiti snagama iz Danske, Francuske i Njemačke u patroliranju poljskim nebom, nakon što su prošle nedelje ruski dronovi ušli u poljski vazdušni prostor.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će "tajfuni" djelovati iz baze RAF Coningsby u okrugu Linkoln, uz podršku vojnih aviona tipa "vojadžer" za dopunu goriva u vazduhu. Do jula je u Poljskoj već bilo stacionirano šest "tajfuna" u okviru misije vazdušnog nadzora.

Starmer: Rusija prijeti evropskoj bezbjednosti

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je svrha misije mnogo šira od pukog pokazivanja snage.

"Ovi avioni nisu samo demonstracija moći, već ključni faktor u odvraćanju od agresije, osiguranju NATO vazdušnog prostora i zaštiti naše nacionalne bezbjednosti, kao i bezbednosti naših saveznika" rekao je Starmer.

On je dodao da je "neodgovorno ponašanje Rusije direktna pretnja evropskoj bezbjednosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati NATO napore u jačanju istočnog krila kroz misiju Istočna straža".