Litvanski Odbor za nacionalnu bezbijednost i odbranu pokrenuće istragu o tome da li su ruski dronovi narušili vazdušni prostor zemlje, u isto vreme kada ih je 19 ušlo u Poljsku, najavio je bivši predsjednik litvanskog parlamenta Saulius Skvernelis.

Postoje sumnje da je Ministarstvo odbrane pokušalo da zataška cio incident.

Sumnje su se pojavile nakon što je njemački medij Bild izvijestio da su dronovi možda ušli na litvansku teritoriju prošle nedelje. Prema informacijama Bilda, dva neidentifikovana leteća objekta ušla su u litvanski vazdušni prostor 10. septembra. Uprkos tome, Litvanske oružane snage saopštile su da ne mogu da potvrde tu informaciju.

Teške optužbe na račun ministarke

Skvernelis je istakao da bi, ako se ispostavi da je upad dronova zaista zataškan, odgovornost trebalo da snosi ministarka odbrane Dovilė Šakalienė.

„Oružane snage su demantovale informaciju, ali znamo da oružane snage demantuju ili ćute samo po volji ili po instrukcijama ministarke Šakalienė. Ono što se dešava u Ministarstvu odbrane postalo je javna tajna. Vrši se pritisak na vojsku, prisiljavaju ih da rade kako im se kaže, uključujući generale, kako bi se informacije filtrirale i izbjeglo narušavanje ugleda ministarke“, rekao je Skvernelis.

Dodao je da zataškavanje informacija i neadekvatni odgovori na prijetnje predstavljaju „ozbiljnu opasnost za bezbijednost našeg društva“.

Incidenti u Poljskoj i Rumuniji

Ove optužbe dolaze u kontekstu nedavnih događaja u susjednoj Poljskoj. Tokom ruskog napada na Ukrajinu u noći između 9. i 10. septembra, ruski dronovi su čak 19 puta povredili poljski vazdušni prostor.

Prema najnovijim podacima, ostaci ruskih dronova pronađeni su u 17 naselja širom pet poljskih vojvodstava. Zbog toga je Sjevernoatlantski savez odlučio da pokrene operaciju pod nazivom Eastern Sentry kako bi ojačao svoje istočno krilo.

Poljske i savezničke vazdušne snage bile su raspoređene i u okviru „preventivne operacije“ u poljskom vazdušnom prostoru u subotu, zbog prijetnje napada dronovima u susjednim oblastima Ukrajine. Aerodrom u istočnom poljskom gradu Lublinu tom prilikom je bio zatvoren.

Svoje borbene avione podigla je i Rumunija, u kojoj je, prema saopštenju tamošnjih vlasti, jedan ruski dron narušio vazdušni prostor tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice.

Na teritoriju Rumunije – države članice Evropske unije i NATO-a, koja dijeli granicu dugu 650 kilometara s Ukrajinom – više puta su pali fragmenti ruskih dronova otkako je Rusija započela rat protiv njenog susjeda. U subotu je Rumunija podigla dva borbena aviona F-16 i upozorila građane u jugoistočnoj oblasti Tulcea, u blizini Dunava i ukrajinske granice, da se sklone.

Litvanija je članica NATO-a. Pristupila je Savezu 29. marta 2004. godine, zajedno sa još šest zemalja srednje i istočne Evrope: Bugarskom, Estonijom, Letonijom, Rumunijom, Slovačkom i Slovenijom.