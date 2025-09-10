Njemačka je podržala odluku Poljske da aktivira član 4 NATO-a, nakon što su ruski dronovi tokom noći ušli u njen vazdušni prostor. Incident je izazvao oštre reakcije Berlina i Varšave, uz najavu "snažnog odgovora" Moskvi.

Izvor: Profimedia

Ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je u Bundestagu da su dronovi koji su prešli granicu bili jasno naoružani. Dodao je da su u odgovoru učestvovali i njemački sistemi Patriot, koji su radarom registrovali ruske letjelice, ali nisu ispaljivali projektile.

Najavljuju "snažan odgovor"

Njemačko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Rusija nije spremna na diplomatiju i da će zbog toga uslediti "snažan odgovor".

Na zajedničkoj konferenciji sa holandskim kolegom Johanom Vadefulom naglašeno je da je Moskva "neodgovorno prihvatila opasnu eskalaciju".

"Nažalost, jasno je da ni posle tri godine Kremlj nije spreman ozbiljno da pregovara o miru. Naprotiv, želi da Ukrajinu pokori silom. Na to moramo i hoćemo odgovoriti odlučnim potezom", rekao je Vadeful.

Šta se dogodilo?

Podsjetimo, tokom noćnog upada ruskih dronova u poljski vazdušni prostor, prvog takvog slučaja od početka rata u susednoj Ukrajini, Poljska je prijavila najmanje 19 povreda svog vazdušnog prostora, pri čemu je dio dronova oboren.

Premijer Donald Tusk ocenio je da se radi o "činu agresije" i aktivirao član 4 NATO-a kako bi sazvao konsultacije saveznika. U operaciji su učestvovali poljski avioni, kao i letelice Holandije, Italije i Njemačke.

Rusija je reagovala poricanjem odgovornosti, tvrdeći da nema dokaza da je reč o ruskim dronovima. Kremlj je odbio da komentariše incident, dok je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da u sinoćnjem napadu nijedna meta nije bila na teritoriji Poljske.