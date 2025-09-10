Varšava je zatražila aktivaciju NATO člana 4 nakon upada ruskih dronova na njenu teritoriju, a evo šta on podrazumijeva.

Izvor: Profimedia

Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je da je Poljska najbliža oružanom sukobu od Drugog svjetskog rata.

"Nemam razloga da tvrdim da smo na ivici rata, ali linija je pređena i situacija je neuporedivo opasnija nego ranije", rekao je.

Dodaje da je Varšava zatražila aktivaciju NATO člana 4 i da zemlji treba više od izraza solidarnosti.

Član 4 omogućava bilo kojoj članici NATO da iznese pitanje na razmatranje u okviru Alijanse. To nije vojni odgovor.

Tusk takođe navodi da je tokom noći bilo 19 "upada" u poljski vazdušni prostor, pri čemu su četiri drona oborena.

Veliki broj dronova došao je iz Bjelorusije, dodao je.

A photo is circulating online, allegedly showing one of the Russian drones shot down over Poland



It is reported to have been found in the town of Mnichów (Łódź Voivodeship).pic.twitter.com/6xUV6Nojqy — NEXTA (@nexta_tv)September 10, 2025

Šta je član 4 i šta može da znači?

Varšava je zatražila aktivaciju NATO člana 4, insistirajući da Poljskoj treba više od izraza solidarnosti.

Član 5 - princip kolektivne odbrane - je poznat, ali član 4 je drugačiji.

Prema ugovoru, bilo koja od 32 članice Alijanse može formalno pozvati na član 4 kako bi pitanje bilo razmatrano na sastanku Saveta NATO-a, glavnog tijela za donošenje odluka.

Član glasi: "Strane će se konsultovati kad god, po mišljenju bilo koje od njih, ukoliko je ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbjednost bilo koje od strana."

Čim se aktivira član 4, pitanje se razmatra i može dovesti do zajedničke odluke ili akcije NATO-a.

Međutim, ne podrazumijeva nikakvu vojnu intervenciju.

Za razliku od člana 5, koji je aktiviran samo jednom, član 4 je aktiviran sedam puta u istoriji NATO-a.

Najnoviji primjer je 24. februar 2022, kada su Bugarska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka zatražile konsultacije po članu 4 zbog ruske invazije na Ukrajinu.