Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost ističe da je incident bio namjerno izazvan.

Incident sa dronovima bio je "namjerno izazvan, a ne slučajan", izjavila je Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost, Kaja Kalas.

Ona je incident opisala kao "najteže kršenje evropskog vazdušnog prostora od strane Rusije od početka rata", prenosi Sky News.

Dodala je i sledeće:

"Rat koji vodi Rusija ne jenjava, već eskalira. Moramo povećati cijenu koju Moskva plaća, ojačati podršku Ukrajini i ulagati u odbranu Evrope."

Poljska je aktivirala svoje NATO vazdušne odbrambene sisteme nakon što su ruski dronovi narušili njen vazdušni prostor, što je poljska vojska označila kao "neviđeno kršenje" teritorijalnog suvereniteta.

U saopštenju objavljenom na "X"-u, Operativna komanda Oružanih snaga Poljske navela je da su dronovi otkriveni u vazdušnom prostoru Poljske tokom ruskog vazdušnog napada na Ukrajinu:

"Došlo je do neviđenog kršenja poljskog vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju.

"Ovo je čin agresije koji je predstavljao stvarnu prijetnju bezbjednosti naših građana."

Ovo je ujedno i prvi put od početka rata u Ukrajini da je Poljska direktno reagovala na prisustvo ruskih letjelica u svom vazdušnom prostoru, od invazije Moskve 2022. godine.

Premijer Poljske Donald Tusk potvrdio je da je operacija i dalje u toku i da su oboreni dronovi "mogli predstavljati prijetnju".

Prema dostupnim informacijama, ruski napadi su najvjerovatnije bili usmjereni na grad Lavov na zapadu Ukrajine, gdje je, prema riječima gradonačelnika Andrija Sadovog, došlo do eksplozija.

Poljska se nalazi u stanju povišene pripravnosti još od 2022. godine, kada je zalutala ukrajinska raketa pogodila selo na jugu zemlje i usmrtila dvoje ljudi.