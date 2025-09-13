Neki izvještaji navode da je Iskander raspoređen u okviru vežbi "Zapad 2025".

Izvor: X/@NOELreports/Printscreen

Društvenim mrežama danas se proširio snimak koji navodno prikazuje da je Rusija rasporedila lansere raketnog sistema Iskander u Kalinjingradskoj oblasti, blizu poljske granice. Autentičnost snimka nije potvrđena.

Neki izvještaji navode da je Iskander raspoređen u okviru vježbi "Zapad 2025". Snimak je na X-u objavio i bivši savjeznik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

As part of the “Zapad-2025” drills, Russia has deployed Iskander missile launchers in the Kaliningrad region near the Polish border. 'Show of force' against NATO.pic.twitter.com/gYwMPAPEDz — NOELREPORTS (@NOELreports)September 13, 2025

Podsjetimo, Rusija i Belorusija započele su juče veliku zajedničku vojnu vježbu na pragu NATO-a, koja uključuje manevre u obe zemlje kao i u Baltičkom i Barentsovom moru, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Vežba "Zapad-2025" - demonstracija sile Rusije i njenog bliskog saveznika - održava se u izuzetno napetom trenutku rusko-ukrajinskog rata, dva dana nakon što je Poljska, uz podršku svojih saveznika u NATO-u, oborila sumnjive ruske dronove iznad svog vazdušnog prostora.

Vježba "Zapad" bila je zakazana znatno pre incidenta s dronom, za koji je Rusija odbacila odgovornost.

Incident s dronovima iznad Poljske na Zapadu je viđen kao poziv na uzbunu za NATO i test njegovih reakcija. Zapadne zemlje su to nazvale namjernom provokacijom Rusije, što je Moskva demantovala. Visoki ruski diplomata u Poljskoj rekao je da su dronovi došli iz pravca Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihovi dronovi izveli napad u zapadnoj Ukrajini, ali da nisu planirali da pogode bilo kakve ciljeve u Poljskoj.

Šta je Iskander?

Iskander je ruski mobilni balistički raketni sistem kratkog dometa koji je uveden u upotrebu početkom 2000-ih i predstavlja jedno od ključnih oružja ruske kopnene vojske. Sistem koristi rakete dometa do 500 kilometara, što ga čini pogodnim za brzo gađanje strateških ciljeva poput vojnih baza, komandnih centara, skladišta i kritične infrastrukture. Riječ je o oružju koje može nositi različite vrste bojevih glava - od konvencionalnih eksplozivnih i kasetnih do nuklearnih - čime se značajno povećava njegova taktička i strateška vrijednost. Posebna snaga Iskandera leži u njegovoj preciznosti i sposobnosti da izbjegava protivraketnu odbranu. Rakete lete na relativno niskoj visini, manevrišu tokom leta i mogu koristiti lažne ciljeve, što otežava njihovo presretanje.