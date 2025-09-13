Tajler je najstariji od trojice braće. Njegov otac vodi firmu za ugradnju kuhinjskih radnih ploča i ormarića, dok je majka licencirani socijalni radnik.

Još uvijek pristižu informacije o 22-godišnjem osumnjičenom Tajleru Robinsonu, koji je u pritvoru zbog ubistva Čarlija Kirka.

Robinson je najstariji od trojice braće. Njegov otac vodi firmu za ugradnju kuhinjskih radnih ploča i ormarića, dok je majka licencirani socijalni radnik. Porodica Robinson pripada mormonskoj vjeri i aktivna je u crkvenoj zajednici.

"Oni su veoma brižni roditelji koji vole svoje sinove i uključeni su u život zajednice", izjavio je jedan komšija.

On je takođe rekao da osumnjičeni mladić ima drugačije političke stavove od svojih roditelja.

Baka: Nemamo nijednog demokratu u porodici

U medijima se oglasila baka Tajlera Robinsona, Debi Robinson. U razgovoru za Daily Mail, Debi je svog unuka opisala kao tihog i marljivog mladića koji, iako potiče iz porodice republikanaca, nikada nije govorio o politici.

"Tajler je najstidljivija osoba", izjavila je.

"Nikada, baš nikada mi nije pričao o politici. Većina članova moje porodice su republikanci. Ne znam nijednog jedinog koji je demokrata. Jako sam zbunjena", rekla je.

Otac osumnjičenog ubice je Trampov pristalica

Tajlerov otac, njen sin, strastveni je pristalica Donalda Trampa, potvrdila je.

Inače, i Newsweek je došao do potvrde da je Met Robinson registrovani glasač Republikanske stranke. U medijima se pojavila i informacija da je veteran šerifove kancelarije okruga Vašington, na jugozapadu države Juta, ali iz Kancelarije tužioca objavili su da to nije tačno i da Robinson nema veze sa organima reda.

Robinson je student treće godine programa za elektroinstalatere na Dixie Technical Collegeu.

Kratko je pohađao Državni univerzitet Juta tokom jednog semestra 2021. godine.

Državni registri Jute pokazuju da je Robinson registrovan kao birač bez stranačke pripadnosti, a njegov status u registru vodi se kao neaktivan.

