Mrežama kruže uznemirujući snimci ubistva Čarlija Kirka

Izvor: Printscreen/X

Na dramatičnom snimku vidi se kako šestorica članova obezbjeđenja trčeći nose onesviješćenog Kirka i ubacuju ga u automobil u namjeri da ga što prije odvezu do prve bolnice kako bi ljekari pokušali da mu spasu život.

U tome, nažalost, nisu uspjeli.



Snimak ubistva Čarlija Kirka

Pažnja, sadržaj je izuzetno uznemirujuć!



Policija i dalje traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je ubijen tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat tokom govora u kampusu Univerziteta Juta veli.

Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.





