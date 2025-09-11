Pronađeno je oružje za koje se vjeruje da je korišćeno u ubistvu Čarlija Kirka, dok osumnjičeni i dalje bježi. FBI raspolaže snimcima lica napadača, a istraga i potraga za njim intenzivno se nastavljaju.

Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

Pronađeno je oružje za koje se vjeruje da je korišćeno u jučerašnjem ubistvu Čarlija Kirka, ali osumnjičeni je i dalje u bjekstvu, potvrđeno je na konferenciji za medije, prenosi Sky News.

Agent FBI Robert Bols iznio je najnovije detalje o slučaju. "Mogu da potvrdim da smo pronašli oružje za koje vjerujemo da je upotrebljeno u pucnjavi, i to snažnu repetirku", rekao je Bols. On je objasnio kako je oružje pronađeno i koji su naredni koraci u istrazi.

"Puška je pronađena u šumovitom području gdje je pucač pobjegao. FBI laboratorija će izvršiti analizu ovog oružja", naveo je. Pored puške, istražitelji su pronašli i druge važne tragove, uključujući otisak dlana i otiske podlaktice, koji će biti analizirani.

"Imamo snimke lica napadača"

Potraga za osumnjičenim se intenzivno nastavlja. I pored značajnog napretka u istrazi i pronalaska ključnih dokaza, osoba odgovorna za pucnjavu još uvijek nije uhapšena. Bohls je potvrdio da vlasti raspolažu snimcima lica napadača i najavio da bi oni mogli biti objavljeni u budućnosti radi lakše identifikacije. Tokom konferencije osumnjičeni je prvi put zvanično potvrđen kao muškarac, jer su ga vlasti oslovljavale kao „on“.

"Napadač je studentske dobi"

Bo Mejson, koji vodi istragu, izjavio je da osumnjičeni "izgleda kao da je studentske dobi" i da se "dobro uklopio u akademsku sredinu". Mejson je izrazio uvjerenje u uspeh potrage: "Sigurni smo u naše sposobnosti da pratimo ovu osobu."

On je dodao da će policija zatražiti pomoć građana ukoliko brza identifikacija ne bude moguća.

"Ako ga odmah ne uspemo identifikovati, obratićemo se javnosti i medijima za objavljivanje fotografija", rekao je Mejson.

Iako je istraga u punom jeku, trenutna lokacija osumnjičenog još uvijek nije poznata. "Činimo sve što je moguće da ga pronađemo, ali nismo sigurni koliko je daleko otišao", zaključio je Mejson.

Podsjetimo, Čarli Kirk, bliski saveznik američkog predsjednika, napadnut je juče popodne na univerzitetskom događaju u saveznoj državi Juta. Vlasti vjeruju da je osumnjičeni pucao sa krova sa značajne udaljenosti, dok se na skupu Univerziteta Juta Vejli okupilo oko 3.000 ljudi.

(MONDO/Index)