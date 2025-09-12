Otkriveno je šta je bilo ključno da istražitelji pronađu ubicu Čarlija Kirka.

Izvor: Printscreen/X

Tajler Robinson (22) iz Jute uhapšen je u četvrtak uveče nakon dvodnevne potrage zbog ubistva na desničarskog influensera Čarlija Kirka (31) na kampusu Utah Valley University u Oremu. Kirk je ubijen u srijedu popodne dok je govorio na skupu.

On trenutno ne želi razgovara sa istražiteljima, rekli su CNN-u dva izvora upoznata sa slučajem.

Jedan izvor je naveo da je Tajler Robinson u početku komunicirao sa organima reda, ali je ubrzo prestao da govori nakon što je "angažovao advokata" jutros.

Prema guverneru Jute, Spenseru Koksu, ključni trag do osumnjičenog dala je porodica. Član porodice kontaktirao je porodičnog prijatelja, koji je obavijestio šerifovu kancelariju okruga Vašington. Kada je Robinson suočen sa ocem, priznao je zločin.

Robinson je student treće godine u programu za električare na "Dixie Technical College" i prethodno je pohađao "Utah State University" i "Utah Tech University".

Guverner Koks je naveo da je porodica rekla istražiteljima da je Robinson "u poslednjih nekoliko godina postao politički angažovaniji". Pre pucnjave, tokom večere, spomenuo je da Kirk dolazi i izrazio nezadovoljstvo njegovim stavovima.

Poruke između Robinsona i cimera otkrile su detalje njegovog plana: preuzimanje puške sa skrivenog mjesta, nadgledanje lokacije, ostavljanje puške u žbunu i umotane u peškir.

Robinson je uhapšen u okrugu Vašington oko 22 sata po lokalnom vremenu. Prilikom hapšenja nosio je istu odeću koju je nosio prije pucnjave, iako je na kampusu promijenio odjeću.

Puška koju je koristio pronađena je u obližnjoj šumi. FBI je opisao oružje kao "visoko preciznu pušku". Robinson će biti optužen za teško ubistvo, ozbiljno ugrožavanje tjelesne sigurnosti i ometanje pravde.

Prije hapšenja, FBI je objavio njegove fotografije i snimke bježanja sa lica mjesta. Na snimcima se vidi Robinson kako hoda po krovu zgrade odakle je pucano, a zatim silazi i kreće ka šumovitom području gdje je, prema policiji, odbacio pušku.