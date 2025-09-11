Istražitelji su pronašli Mauzer repetirku kalibra .30-06 u šumovitom području nakon ubistva Čarlija Kirka. Zvanična potvrda da je to oružje korišćeno još uvijek nije dostupna, a Ministarstvo pravde provjerava detalje iz ATF memoranduma.

Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

Kako prenosi "Njujork Post", puška kojem je ubijen Čarli Kirk navodno je pronađena. Mauzer repetirka kalibra .30-06 - otkrivena je umotana u peškir od strane istražitelja u šumovitom području nakon ubistva Kirka.

Izvor upoznat sa slučajem, kako piše "Njujork Post", naveo je da Ministarstvo pravde istražuje opise navedene u ATF memorandumu, ali da agencija nije mogla da potvrdi da opis odgovara dokazima pronađenim na mjestu događaja. Još uvijek nema zvanične potvrde da je oružje sa fotografije korišćeno u ubistvu Kirka.

Rifle used to KILL Charlie Kirk has been found in woods near Utah university



Investigators have also collected FINGERPRINTS and have started their analysishttps://t.co/dhty7QuaECpic.twitter.com/8BjBDQ309o — RT (@RT_com)September 11, 2025

Podsjetimo, Kirk (31) pogođen je u vrat jednim hicem ispaljenim sa udaljenosti od oko 200 metara dok je odgovarao na pitanje iz publike o masovnim pucnjavama.

Izvori su rekli da vjeruju da je smrtonosni hitac ispaljen iz visokokalibarske municije - slične onoj koja se koristi u snajperskim puškama dugog dometa ili za lov na krupnu divljač.