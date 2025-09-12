Avion potpredsjednika Džej Di Vensa je prevezao Kirkovo tijelo u Finiks, sletivši neposredno prije 17 časova po lokalnom vremenu

Tijelo američkog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka prebačeno je avionom potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džeja Di Vensa "Air Force Two" iz Jute u Arizonu, gdje je živio sa porodicom.

Potpredsjednik Džej Di Vens je viđen kako pomaže u nošenju Kirkovog kovčega po pisti u Solt Lejk Sitiju, na video-snimku koji je na društvenim mrežama objavio Tajler Bauer, Kirkov saradnik iz organizacije "Turning Point USA"-

Uša uz Kirkovu udovicu

Avion potpredsjednika je prevezao Kirkovo tijelo u Finiks, sletivši neposredno prije 17 časova po lokalnom vremenu. Druga dama SAD, supruga potpredsjednika Uša Vens je izašla iz aviona u Finiksu zajedno sa Kirkovom udovicom, Erikom Kirk, objavila je agencija Asošiejted pres.

Obje žene su bile odevene u crno i nosile su naočare za sunce. Potpredsjednik SAD je bio nekoliko koraka iza, u tamnom odijelu.

Pomogao da ga Tramp odabere za potpredsjednika

Vens je u srijedu napomenuo da su on i Kirk bili prijatelji i rekao da se Kirk "javno i privatno" zalagao za to da Donald Tramp izabere njega za svog potpredsjedničkog kandidata prošle godine.

"Toliko uspjeha koje smo postigli u ovoj administraciji direktno je povezano sa Čarlijevom sposobnošću da organizuje i saziva. Nije nam samo pomogao da pobijedimo 2024. godine, vec nam je pomogao i da popunimo cijelu vladu", rekao je Vens.

Podsjetimo, odjeljenje za javnu bezbjednost Jute objavilo je video snimak osumnjičenog za ubistvo, a video prikazuje čovjeka kako trči preko krova školske zgrade, a zatim u obližnju šumu, gdje je kasnije pronađen pištolj kojim je Kirk ubijen.

