Ruski napadi dronova na energetska postrojenja na sjeveru i jugu Ukrajine preko noći ostavili su skoro 60.000 korisnika bez struje, a ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je najavio osvetu i naredio nove udare duboko u rusku teritoriju.

Tri i po godine od početka rata, Rusija i Ukrajina su posljednjih nedelja pojačale vazdušne napade. Rusija je ciljala energetske i transportne sisteme Ukrajine, kao i civilnu infrastrukturu, dok je Ukrajina napala ruske rafinerije nafte i gasovode.

"Nastavićemo naše aktivne operacije tačno onako kako je potrebno za odbranu Ukrajine. Snage i resursi su spremni. Planirani su i novi duboki udari", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X nakon sastanka sa vrhovnim ukrajinskim generalom Aleksandrom Sirskim, bez daljeg detaljisanja planova.

Prema Rojtersu, najveća ukrajinska privatna energetska kompanija, DTEK, izvijestila je da su ruski dronovi napali četiri energetska postrojenja u Odeskoj oblasti preko noći, a lokalne vlasti su izvijestile da je 29.000 ljudi rano jutros bez struje.

"Najgore je pogođen lučki grad Čornomorsk, blizu Odese, gdje su oštećene kuće i administrativne zgrade", rekao je Oleg Kiper, guverner šireg Odeskog regiona.

Ruski dronovi pogodili 10 lokacija

"Kritična infrastruktura radi uz pomoć generatora". napisao je Kiper na aplikaciji Telegram. Jedna osoba je povrijeđena u napadu, dodao je.

Rano jutros, ruski dronovi su takođe napali sjeverni ukrajinski region Černigov i oštetili energetsku infrastrukturu i ostavili 30.000 domaćinstava bez struje, uključujući dio grada Nižina, rekao je lokalni guverner Vjačeslav Čaus.

Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija napala Ukrajinu preko noći sa 142 drona, a snage protivvazdušne odbrane su uspjele da obore većinu njih, ali su dronovi pogodili 10 lokacija. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su njihove snage pogodile ukrajinsku luku, koju je opisalo kao vojnu metu.

Pojačano ratovanje posljednjih nedelja dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp predvodi napore za okončanje rata. Ukrajinska vojska je danas izvijestila da, uprkos tvrdnjama Moskve o uspešnoj letnjoj ofanzivi, ruske snage nisu uspostavile potpunu kontrolu ni nad jednim većim gradom u Ukrajini i da su uveliko preuveličale brojke o zauzetim teritorijama

Načelnik ruskog Generalštaba, Valerij Gerasimov, rekao je juče da je Rusija od marta zauzela više od 3.500 kvadratnih kilometara teritorije u Ukrajini i preuzela kontrolu nad 149 sela.

"Uprkos Gerasimovljevim tvrdnjama, ruske snage nisu stekle potpunu kontrolu ni nad jednim većim gradom", saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na društvenim mrežama.

Rusija nastavlja da napada

Kremlj je u nedelju saopštio da evropske sile ometaju Trampove mirovne napore i da će Rusija nastaviti svoju operaciju u Ukrajini dok Moskva ne vidi stvarne znake da je Kijev spreman za mir. Moskva je pokrenula dva velika napada u proteklih nedelju dana, ubivši desetine civila i uništivši njihove domove i gradsku infrastrukturu.

Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu rekao je da ruski napadi potkopavaju Trampove napore da okonča rat, dok je papa Lav danas pozvao na prekid vatre i dijalog.

"Vrijeme je da odgovorni napuste logiku oružja i krenu putem pregovora i mira uz podršku međunarodne zajednice", rekao je papa Lav u svojoj nedeljnoj molitvi sa hodočasnicima na Trgu Svetog Petra.

