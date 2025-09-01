Ruske snage su u Zaporoškoj oblasti tokom prethodnog dana izvele 591 napad na 20 naselja, pri čemu je ranjena jedna žena. Zabilježeni su vazdušni, dronovski, artiljerijski i raketni napadi koji su prouzrokovali značajnu materijalnu štetu.
Tokom prethodnog dana, ruske snage izvele su 591 napad na 20 naselja u Zaporoškoj oblasti. Tokom napada na Polohijski okrug ranjena je 66-godišnja žena.
Ovu informaciju saopštio je načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije, Ivan Fedorov, putem Telegrama, prenosi Ukrinform.
"Ruske trupe izvele su šest vazdušnih napada na Huljajpole, Omeljnik, Poltavku, Malinivku, Bilohiriju i Uspenivku. Ukupno 432 drona različitih tipova, pretežno FPV, koristila su se u napadima na Komišuvahu, Bilenke, Kamjane, Červonodnjiprovku, Plavni, Primorsko, Huljajpole, Ščerbake, Novodanjilivku, Jurkivku, Malu Tokmačku, Čarivne, Olgivske i Preobraženku", naveo je Fedorov.
Prema riječima Ivana Fedorova, tri napada višecijevnim raketnim bacačima (MLRS) pogodila su Ščerbake, Novoandrijivku i Malu Tokmačku. Pored toga, zabeleženo je 150 artiljerijskih udara na Plavni, Primorsko, Huljajpole, Ščerbake, Novodanjilivku, Malu Tokmačku i Čarivne.
Skoro 600 napada u jednom danu: Rusi zasipaju bombama istok Ukrajine
Nadležni organi primili su 57 prijava o oštećenju privatnih kuća, stanova, vozila, poljoprivrednih objekata i infrastrukturnih postrojenja, dodao je Fedorov.
Podsjećamo, kako je ranije izvijestio Ukrinform, u noći između 29. i 30. avgusta ruske snage izvele su masovni napad dronovima i raketama na Zaporožje, pri čemu je jedna osoba poginula, a 34 su povrijeđene.
(Ukrinform/MONDO)