Ukrajinske snage izvele su snažne udare tokom noći na ruske rafinerije nafte u Krasnodarskom kraju i Samarskoj oblasti. Oglasio se komandant "Mađar".

Izvor: PrintscreenX

Ukrajinski dronovi pogodili su rafinerije nafte u ruskom Krasnodarskom kraju i Samarskoj oblastitokom noći 30. avgusta, potvrdio je komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine, Robert Brovdi Mađar.

The Armed Forces of Ukraine have also attacked the Russian#Syzranoil refinery during the night with several drones.



As can be seen in the video, Ukraine seems to have some good hits on the refinery.#RussianOil#Russian#Russia#Putin#russianaggression#Ukraine#UkraineKriegpic.twitter.com/l3JgxPgOZ8 — Kungahuset (@KorsasErik)August 30, 2025

Ruski Telegram kanali ranije su izvijestili da su lokalni stanovnici od 2:30 sati ujutru čuli eksplozije u Krasnodarskom kraju, dok su dronovi letjeli iznad tog područja. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vide veliki požari u rafinerijama.

Brovdi je naveo da je 14. puk Snaga bespilotnih sistema, u koordinaciji sa Specijalnim operacijama, izveo udare na Krasnodarsku rafineriju nafte i Sizransku rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Syzran Russian oil refinery pic.twitter.com/iaDNhOzADV — Sar Yun (@2062Yun)August 30, 2025

Obije rafinerije bile su već više puta mete ukrajinskih napada, a Sizranska rafinerija posljednji put pogođena je 15. avgusta.

Od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, Kijev kontinuirano gađa rusku infrastrukturu, posebno objekte vezane za fosilna goriva, kako bi oslabio finansiranje Kremlja.

Prema Brovdiju, dvije pogođene rafinerije učestvuju sa 4,1% u ukupnoj proizvodnji nafte Rusije, a proizvode širok spektar goriva, uključujući i avionsko, koje snabdijeva rusku vojsku.

Prema agenciji Rojters, Ukrajina je tokom avgusta pogodila ukupno 10 rafinerija, onesposobivši kapacitete od 17% nacionalne prerade nafte, što iznosi oko 1,1 milion barela dnevno.

Krasnodarski kraj se nalazi istočno od okupiranog Krima, preko Kerčkog moreuza, dok je Samarska oblast udaljena oko 700 km od ukrajinske linije fronta. Obije oblasti sve češće su mete ukrajinskih dronova.