U jednom od najtežih ruskih napada na Kijev u posljednjim mjesecima poginulo je najmanje 23 ljudi, među njima i djevojčica Angelina i njena majka.

Izvor: Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihova priča postala je simbol tragične stvarnosti rata. Angelina je rođena 2022. dok je grad bio pod granatiranjem, a život joj je ugašen tri godine kasnije, u istim okolnostima, pod ruskim raketama.

Napad se dogodio juče kada je Rusija, prema podacima ukrajinskih vlasti, lansirala 598 dronova i 31 raketu na različite djelove Ukrajine.

Iako je protivvazdušna odbrana srušila 563 drona i 26 raketa, broj projektila bio je prevelik, a Kijev je među najteže pogođenim gradovima.

Bio je to drugi najveći ruski napad na Kijev od početka rata.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da su ciljevi bile vojne i industrijske mete, ali su pogođena stambena područja, uništene zgrade i životi civila. Među njima i Angelina, djevojčica koja je, kako su ukrajinski mediji istakli, "rođena pod ruskom paljbom i umrla pod ruskom paljbom", navodi ukrajinski portal na svom Telegram kanalu.

