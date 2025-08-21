Vladimir Putin iznio je 4 zahtjeva za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin iznio je svoje zahtjeve za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini. Nakon šokantnog povlačenja Donalda Trampa iz organizacije sastanka ruskog i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sada je ruski predsjednik otkrio četiri zahtjeva za uspostavljanje prekida vatre, prenosi "Gardijan" saznanje "Rojtersa".

Putin traži da se Ukrajina odrekne u potpunosti istočnog Donjecka, odustane od ambicija da postane članica NATO pakta, ostane vojno neutralna i da vojne trupe zapadnih sila ne budu na tlu Ukrajine. Za "Rojters" su ovo potvrdila tri anonimna izvora bliska samom vrhu Kremlja.

Ove informacije su se već pojavile nedavno i tada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio ovakav predlog. U zamjenu za istok Donjecka, Rusija je tada ponudila "zamrzavanje" fronta.

Sada je Putin spreman da "malo popusti" i da preda Ukrajini djelove oblasti Harkova, Sumu i Dnjepropetrovski region koji ruskom kontrolom. Putin ne želi da se odrekne zahtjeva da Ukrajina ne postaje članica NATO pakta, a zbog bezbjednosnih garancija koje su bila tema broj jedan na sastancima Putina i Trampa i Trampa sa Zelenskim, Putin se ne slaže ni sa tim predlogom da trupe zapadnih sila budu u Ukrajini.