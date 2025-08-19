Volodimir Zelenski je odbio predlog Vladimira Putina da se njihov sastanak održi u Moskvi.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio je navodno predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se njihov bilateralni sastanak održi u Moskvi, prenosi "Gardijan" saznanje "AFP-a". Američki predsjednik Donald Tramp je u dva navrata telefonom razgovarao sa Putinom u toku sastanaka sa Zelenskim i evropskim liderima u Bijeloj kući u Vašingtonu.

Putin je tada saopštio da prihvata bezbjednosne granice za Ukrajinu. Potom se pojavio snimak na kom Tramp nekome govori detalje razgovora sa Putinom, a nije znao da su uključeni mikrofoni i kamere, a sada "AFP" saznaje da je Putin u toku razgovora sa Trampom predložio da se bilateralni sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika održi u Moskvi.

Zelenski je odgovorio da ne želi da se to organizuje u Moskvi. Ovu informaciju potvrdila su "AFP-u" dva izvora bliska Trampu koja su upoznata sa detaljima ta dva sinoćna telefonska razgovora.

