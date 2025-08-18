Donald Tramp će u Bijeloj kući ugostiti Zelenskog i lidere ključnih evropskih država, u, kako se ocjenjuje, najvažnijem trenutku do sada u pokušaju da se brutalni sukob okonča.

Donald Tramp je pojačao pritisak na Ukrajinu da pristane na uslove za okončanje rata sa Rusijom, ponavljajući neke od stavova Moskve, samo dva dana nakon susreta sa Vladimirom Putinom.

U ponedeljak će u Bijeloj kući ugostiti Volodimira Zelenskog i lidere ključnih evropskih država, u, kako se ocjenjuje, najvažnijem trenutku do sada u pokušaju da se brutalni sukob okonča.

Ovaj sastanak se smatra jednim od najkritičnijih za bezbjednost Evrope i zapadnog savezništva od završetka Hladnog rata. Testiraće se da li je Tramp iskreno spreman da posreduje između Ukrajine i Rusije i da ih navede na kompromis koji je teško prihvatljiv za obje strane.

Tramp je u petak na Aljasci dočekao Putina uz svečane počasti, što je izazvalo kritike širom svijeta, budući da je ruski predsjednik optužen za ratne zločine. Ipak, Trampovi saradnici tvrde da je Rusija pokazala spremnost na određene ustupke, uključujući moguće teritorijalne razmjene i bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Putin je, prema evropskim izvorima, tražio da Ukrajina preda dio Donbasa, što je za Zelenskog praktično neprihvatljivo politički, ekonomski i strateški.

Sam Tramp je na društvenim mrežama poručio da se "pravi veliki napredak", ali je istovremeno upozorio Kijev da mora da napravi dogovor jer "Rusija je velika sila, a Ukrajina nije". Takođe je ponovio stav Moskve da Ukrajina ne može postati članica NATO-a.

Ovakvi signali izazivaju zabrinutost u Kijevu i evropskim prijestonicama da bi Tramp mogao pokušati da nametne Putinovu verziju mirovnog sporazuma, a da u slučaju odbijanja prebaci krivicu na Ukrajinu i povuče američku podršku.

Na sastanak u Bijelu kuću stižu lideri Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Finske, NATO-a i EU, kako bi stali iza Zelenskog i spriječili da se Kijev nađe izolovan. Strah Evrope je jasan - ruska pobjeda u Ukrajini bila bi najveća bezbjednosna prijetnja kontinentu od pada SSSR-a.

Iako neki Trampov potez vide kao pokušaj da ubrza proces i prigrabi Nobelovu nagradu za mir, stručnjaci upozoravaju da je pitanje šta zapravo želi - istinski dogovor, ili političku pobjedu.

Za sada ostaje neizvjesno da li Tramp želi da se postavi kao iskren posrednik ili se približava Putinovim zahtevima, što bi moglo staviti Ameriku na stranu Rusije protiv Ukrajine i Evrope.

