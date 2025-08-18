Rusija je izvela nove vazdušne udare širom Ukrajine. Pogođeni su Harkov, Odesa i Sumi. Poginule su tri osobe, među kojima je i dijete.

Izvor: Printscreen/X

Rusija je pokrenula talas raketnih napada i udara dronovima na ukrajinske gradove kasno uveče 17. avgusta, svega nekoliko sati prije nego što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući radi mirovnih pregovora, piše Kijev independent.

Napad na Harkov

U Harkovu je najmanje 17 ljudi ranjeno, a troje poginulo, među kojima je i djevojčica starosti od godinu i po dana, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinjehubov 18. avgusta. Oštećeno je oko desetak stambenih zgrada i pet parkiranih vozila.

Spasilačke operacije su i dalje u toku na mjestima ruskih napada. Gradonačelnik Harkova Ihor Terehov ranije je prijavio da je raketa pogodila stambenu zgradu u Industrijskom okrugu. Od jačine detonacije oštećeno je više od 1.000 prozora.

Napadi u Sumiju i okolini

Eksplozije su se čule i u sjeveroistočnom gradu Sumiju oko 22:45 sati. Guverner oblasti, Oleh Hrihorov, izjavio je da je raketa pogodila područje u blizini obrazovne ustanove, ali da nije bilo žrtava.

Kasnije je saopšteno da je ruska vojska gađala pogranično selo Nova Sloboda vođenom avio-bombom, pri čemu je povrijeđena žena od 57 godina i oštećeno desetak kuća. Dron je pogodio i selo Miropilja, gde je povređen vozač koji je potom hospitalizovan.

Eksplozije u Odesi

U južnom gradu Odesi, eksplozije su prijavljene oko 23:40 sati tokom nastavka raketnog napada, prenijela je novinska agencija Suspilne.

Odessa last night! The heat is on!pic.twitter.com/2ElIkJiV96 — ZAR ZOV (@ZAR_ZOV)August 18, 2025

Upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva

Ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo je na opasnost od kliznih bombi duž linije fronta, kao i na rizik od rojeva dronova širom zemlje.

Zelenski stigao u Vašington na pregovore

Ovaj talas napada dešava se u trenutku kada Zelenski 18. avgusta dolazi u Vašington na mirovne razgovore sa Trampom i evropskim liderima.

Poseta slijedi svega nekoliko dana nakon što se Tramp sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu na Aljasci, na koji Zelenski nije bio pozvan.